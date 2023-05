Kleinstkinderbetreuung: Platz für die Jüngsten wird geschaffen

In der Kleinkinderbetreuung in Neulengbach gibt es derzeit zwei Gruppen. Ab September wird es ein Provisorium für eine dritte Gruppe geben. Nachdem ab Herbst die Vormittagsbetreuung auch für unter Zweieinhalbjährige gratis ist, ist die Nachfrage stark gestiegen, informiert Bürgermeister Jürgen Rummel: „Wir haben bereits den Ankauf von Containern im Gemeinderat beschlossen, das ist alles bereits in Umsetzung.“ Das Provisorium wird es nicht allzu lange geben, denn ab September 2024 dürfen alle Kinder ab 2 Jahren in den Kindergarten. Das Angebot an Kindergartenplätzen wird in der Stadt Neulengbach erweitert. Wie berichtet wird ein viergrupper Kindergarten in Haag errichtet.

Auch in der Gemeinde Maria Anzbach werden zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder geschaffen. „In Unter-Oberndorf bauen wir einen zweigruppigen Kindergarten und eine Kleinkinderbetreuung. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Wir sind von der Entscheidung des Landes überrascht worden“, hält Bürgermeisterin Karin Winter fest. Die Planung für den Neubau ist jedenfalls in Arbeit: „Ein Architekt ist beauftragt“, so Winter.

In Kirchstetten werden in der Kinderbetreuung beim Bauhof derzeit fünf bis acht Kinder betreut. Der Bedarf steige, so Bürgermeister Josef Friedl. Man komme aber mit den Kapazitäten derzeit aus. „Und im Zubau zur Volksschule entsteht ja eine Kinderbetreuungsgruppe“, so Friedl.

In Asperhofen wird die Kleinkinderbetreuung, die gemeinsam mit Würmla betrieben wird, um eine Gruppe mit Platz für 15 Kinder erweitert. Grünes Licht gab es dafür kürzlich in der Gemeinderatssitzung. Für 2024 muss außerdem eine neue Kindergartengruppe errichtet werden. Derzeit wird überlegt, ob diese beim Kindergarten in Asperhofen entstehen soll oder der in die Jahre gekommene Kindergarten in Johannesberg adaptiert wird und dort eine weitere Gruppe gebaut wird. Auch ein kompletter Neubau in Johannesberg wird überlegt, so geschäftsführende Gemeinderätin Christina Steinböck.

Bestens vorbereitet ist man in Altlengbach, wie Vizebürgermeister Daniel Kosak informiert: „Es bedarf bei uns keiner großen Vorbereitungen, weil wir diese Betreuungsform ja schon seit Jahren haben und anbieten. Es braucht daher bislang weder neue Gruppen, noch neues Personal.“ Für die Kleinkindbetreuung stehen zwei Gruppen mit Platz für insgesamt 30 Kinder zur Verfügung. „Die laufende Nachfrage ist nicht anders als in den Jahren zuvor. „Jene, die diese Betreuung brauchen, haben sie bisher schon bekommen und werden sie auch weiterhin in der Krabbelstube bekommen“, so Kosak.

In Neustift-Innermanzing werden in der nächsten Gemeinderatssitzung, die noch im Mai stattfindet, die Weichen für die Erweiterung des bestehendes Kindergartens gestellt. „Aufgrund der beschlossenen Betreuungsoffensive muss in der Gemeinde eine zusätzliche Gruppe eingerichtet werden“, teilt Bürgermeisterin Irmgard Schibich mit. Außerdem muss eine Vollzeitbeschäftigte zusätzlich für den Kindergarten aufgenommen werden. „Aus den bisherigen Erfahrungen bei der Aufnahme von Kindern in den Kindergarten wird auch hier die Nachfrage groß sein“, meint Schibich.

In der Gemeinde Brand-Laaben wurden die Weichen für eine dritte Kindergartengruppe gestellt. „Der Ausbau des bestehenden Kindergartens zu einem dreigruppigen Haus wurde vom Land NÖ bewilligt und im Gemeinderat wurde bereits ein Grundbeschluss für den Ausbau und die Fertigstellung bis September 2024 gefasst. Für die neue dritte Gruppe werden zwei neue KindergartenbetreuerInnen benötigt“, heißt es aus der Gemeinde. Die Nachfrage der Eltern bezüglich neuem Betreuungsangebot sei, laut Gemeinde, nicht sehr groß.

Eine Herausforderung ist das Finden von Personal, das bestätigten mehrere Gemeindepolitiker. Neulengbachs Bürgermeister Jürgen Rummel hält fest: „Es ist sowohl für das Land als auch für die Gemeinden ganz schwierig, Personal für die Kindergärten zu finden.“ Dass das Land für die Pädagoginnen zuständig ist und die Gemeinden für die Betreuerinnen zuständig sind, hält Rummel für keinen guten Weg: „Es wäre sinnvoll, wenn alles in einer Hand wäre. Eine Stelle sollte für das gesamte Personal zuständig sein.“

