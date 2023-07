Kultur im Sommer: Viel los in der Region Wienerwald

Der Kultursommer im Kultur- und Eventgasthof „Zum Goldenen Löwen“ in Maria Anzbach ist heuer schon in der 19. Saison. „Unsere Bühne ist überregional bekannt und fixer Bestandteil der heimischen Musik-, Kunst-, Kultur- und Kabarettszene“, freut sich Hausherr Horst Glazmeier. Er bekomme mittlerweile so viele Anfragen von Künstlern, dass er sich die Besten aussuchen könne.

Gregor Seberg hat die heurige Saison im Löwen eröffnet, zu Gast waren im Juni auch schon Marco Pogo, Tricky Niki und jetzt am Wochenende Ö3-Callboy Gernot Kulis. Der Kabarettabend mit Gery Seidl im Juli ist restlos ausverkauft. Zwei musikalische Acts gibt es noch: Hans Theessink und Ernst Molden sind Ende Juli zu Gast, den Abschluss des heurigen Kultursommers bildet ein Konzert mit Andy Lee Lang und Werner Auer.

Auch in Neulengbach hat der Kultursommer bereits im Juni begonnen, und zwar mit zwei Veranstaltungen in der Theaterei St. Christophen. Sommerkino, Musikschulkonzert und Musikvereinkonzert fanden im Rahmen des Kultursommers im Hof des Gerichts statt. Der Sommersalon in der Galerie am Lieglweg und die Ausstellung über die 60er-Jahre im Stadtkeller wurden ebenfalls schon im Juni eröffnet.

Highlight im Juli sind die Komödienspiele Neulengbach, die am Freitag, 7. Juli beginnen. „Wir freuen uns schon riesig auf die Premiere“, so Theresa Prammer, die gemeinsam mit Joseph Prammer wieder Regie führt. Präsentiert wird das selbst geschriebene Stück „Das Wochen-Ende“, eine turbulente Verwechslungskomödie, bei der neben dem Ehepaar Prammer auch Alice Schneider, Alois Frank, Marius Lackenbucher, Mark Mayr, Klaus Schaurhofer und Schülerinnen und Schüler der Schauspielakademie auf der Bühne stehen. Die Neulengbacher Choreografin Lili Clemente studiert mit dem Ensemble auch wieder den einen oder anderen Tanz ein. Bis 5. August wird das Stück insgesamt zehn Mal gespielt, bei Schönwetter als Open Air im Hof des Gerichts, bei Schlechtwetter im Lengenbacher Saal.

Vier Ausstellungen und eine Lesung runden das Neulengbacher Kultursommerprogramm ab. Schlusspunkt ist die Eröffnung des Herbstsalons bei Ursula Fischer in der Galerie am Lieglweg am 10. September. Das Programm für den sommerlichen Veranstaltungsreigen haben Stadtgemeinde, Kulturanbieterinnen und Künstler zusammengestellt. Der Grundstein für den Kultursommer wurde im ersten Pandemie-Jahr gelegt: Nachdem im Jahr 2020 ab März keine Veranstaltungen stattfinden konnten, entschloss man sich, im Sommer einige Kulturevents in der Stadt anzubieten. Diese Initiative war gut angekommen. „Das hat die Vision für künftige Kultursommer entstehen lassen“, freute sich Stadträtin Maria Rigler.

Sommertheater wird in der Kulturherberge Schloss Totzenbach geboten: „Der kleine Prinz“ wird am Freitag, 11, Samstag, 12., Sonntag, 13. und Montag 14. August gespielt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Thomas Koller und sein Ensemble bringen das Stück von Antoine de Saint Exupérie als Stationentheater.