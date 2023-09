Lebensmittelkennzeichnung wird in Region Wienerwald gelassen gesehen

Karl Schmölz beliefert Kleinkinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten, Volksschulen und zu einem kleinen Teil auch Mittelschulen mit frischen Mahlzeiten. Die seit 1. September gültige verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Fleisch, Milch und Eier in der Gemeinschaftsverpflegung betrifft auch ihn. Eine Umstellung bedeutet die neue Verordnung für den St. Christophener allerdings nicht, da er nach den Grundsätzen der „tut gut - Vitalküche“ arbeitet. „Für uns hat schon bisher die verpflichtende Herkunftskennzeichnung der wichtigsten Lebensmittel gegolten“, erläutert Karl Schmölz. Bei der Vitalküche wird eine ausgewogene und nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung mit möglichst regionalen und saisonalen Produkten in den Fokus gerückt.

„Ich sehe die neue Regelung entspannt, weil wie diese Dinge schon bisher umgesetzt haben“, so der St. Christophener Gastronom. „Wir beziehen Fleisch zu hundert Prozent aus Österreich. Alle Milchprodukte kommen überwiegend aus Niederösterreich, sicher aus Österreich.“ Die Milch selbst wird im Regelfall vom Bauernhof Hickelsberger in St. Christophen bezogen, die Eier kommen von Familie Stiefsohn aus St. Christophen und das Fleisch kommt von der Fleischerei Berger in Sieghartskirchen. In der täglichen Arbeit und auch im Einkauf wird sich für Karl Schmölz also durch die neue Verordnung nichts verändern.

Die verpflichtende Herkunftskennzeichung der wichtigsten Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Milch oder Eier bedeute für viele Betriebe zwar einen bürokratischen Mehraufwand, merkt der St. Christophener noch an: „Aber andererseits ist es natürlich ein legitimes Interesse der Konsumenten, in unserem Fall der Eltern und Kinder, zu wissen, woher diese Grundnahrungsmittel kommen.“

Betroffen von der neuen Kennzeichnungspflicht sind auch Pflegeheime. Im Pflegeheim Clementinum in Kirchstetten werden die Mahlzeiten von Sana Catering, einem Tochterunternehmen des Hauses der Barmherzigkeit, zubereitet. Geschäftsführerin Aloisia Schoisengeier sagt: „Wir begrüßen die neue Regelung zur Herkunftskennzeichnung.“ Das Leitmotiv „Verpflegung auf höchstem Niveau“ bedeute seit vielen Jahren, dass der Großteil der Lebensmittelprodukte aus Österreich stamme und von regionalen Anbietern bezogen werde. „Wir sind stolz darauf, dass 80 Prozent unseres Fleisches aus Österreich und 19 Prozent aus der EU stammen. Unsere Milchprodukte kommen zu 75 Prozent aus Österreich und zu 24 Prozent aus EU-Ländern. Auch unsere verwendeten Eier beziehen wir hauptsächlich aus österreichischer Produktion und von Landwirtschaftsbetrieben in unserer Region.“ Die neue Kennzeichnungsregelung diene den Kundinnen und Kunden als zusätzliche Information, die man gerne bereitstelle.

Wird sich bei Sana Catering durch die Umstellung etwas an den Einkaufsmodalitäten ändern? Aloisia Schoisengeier: „Die Einkaufspraxis für Lebensmittel ändert sich bei uns durch die verpflichtende Kennzeichnung nicht, da wir bereits seit langem auf heimische Lieferantinnen, Partner und Bauern und Bäuerinnen setzen.“ So bezieht Sana Catering seit fast 13 Jahren Biokartoffeln vom Biohof Niedermayer in Aspersdorf. Die Äpfel stammen vom Pulkauer Biohof Schifter, Obst sowie Gemüse werden von der Grünzeug-LGV-Landesgärtnervereinigung geliefert. „Milchprodukte beziehen wir von der Firma Kienast in Gars am Kamp, die Erzeugnisse aus Österreich mit dem AMA-Gütesiegel garantiert. Für saisonale Einkäufe verlassen wir uns ebenfalls auf lokale Anbieterinnen und Anbieter“, so die Info .

Die praktische Umsetzung der Kennzeichnungspflicht erfolgt durch Lieferanten von Sana Catering, die die Herkunft der Lebensmittel auf der Verpackung und im Lieferschein kennzeichnen. Diese Informationen werden im Warenwirtschaftssystem erfasst und mithilfe von Excel ausgewertet.

Sana Catering liefert das Essen auch an das Pflegeheim St. Louise in Maria Anzbach, das von der Barmherzige Schwestern Pflege und Wohnen GmbH betrieben wird. Bei zugekauften Produkten werde auf Bioqualität und Regionalität geachtet, so die Info aus der Zentrale in Wien. Das Frühstück wird vom Haus selbst zubereitet. Das Gebäck dafür wird regional vom Bäcker aus Eichgraben bezogen. „Alle anderen Lebensmittel, die für das Frühstück gebraucht werden stammen vom Großhändler Kiennast“, so die Info aus der Pressestelle der Barmherzige Schwestern Pflege und Wohnen GmbH. Änderungen, was die Lieferanten betrifft, sind auch im Haus St. Louise nicht geplant.