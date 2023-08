Letzte Vorbereitungen für den Schulbeginn in der Region Wienerwald

Die Mittelschule Altlengbach war über die Sommerferien eine große Baustelle, und die Bauarbeiten gehen auch im September weiter. „Die Sanierungsarbeiten liegen im Plan, die Schule wird zu Schulbeginn voll nutzbar sein“, informiert Schulobmann Daniel Kosak. Ab dann werden die Arbeiten so fortgesetzt, dass sie den Schulbetrieb nicht stören, so Kosak: „Derzeit leisten Baumeister und Trockenbauer die Abschlussarbeiten.“ In der Aula wurde die große abtrennende Glaswand entfernt, damit wird der Aufenthaltsbereich größer. In den Stiegenhäusern wurden neue Schutzgitter montiert. Großes Thema war auch die Umstellung der Gasheizung auf eine Biomasseanlage. Die beiden großen Gaskessel wurden durch zwei große Pufferspeicher ersetzt, die künftig das mit der Hackschnitzel-Anlage erhitzte Wasser speichern werden. Daniel Kosak: „Das neue Heizwerk wird Anfang September geliefert und installiert, das ist aber außerhalb des Schulgebäudes, alle Leitungen dafür wurden bereits ins Gebäude hinein verlegt. Die Lieferung der Hackschnitzel ist bereits ausgeschrieben.“ Auch der Brandschutz in der Schule wurde verbessert. Nach und nach werden in den nächsten Monaten die weiteren Arbeiten erfolgen.

In der Mittelschule in Neulengbach waren über den heurigen Sommer keine Maßnahmen erforderlich, informiert Schulobmann Ferdinand Klimka auf Anfrage der NÖN: „Die Schule ist in einem guten Zustand.Wir haben in der vergangenen Zeit viel getand, vom Sportplatz über die Turnsäle bis zum Brandschutz.“ Die Schule hat einen Fernwärmeanschluss, eine Photovoltaik-Anlage wurde schon vor längerer Zeit errichtet. Jetzt würden einmal die Darlehen getilgt, da sei man auf einem guten Weg, so Klimka. In der Volksschule in Neulengbach wurden einige Maßnahmen gesetzt: Zum Schulschluss wurde das Dach saniert, im Sommer wurden die Räume ausgemalt und im Keller die alten Wasserleitungen erneuert.

Auch in Eichgraben waren in der Mittel- und Volksschule in diesem Sommer keine Baustellen - „abgesehen von Instandthaltungen und Wartungen“, so die Info von Katja Bremer-Wedermann vom Gemeindeamt.

Ein großer Zubau wird bei der Volksschule Kirchstetten derzeit errichtet. Der Schulbetrieb ab September sollte nicht sehr beeinträchtigt sein. „Die Arbeiten mit dem meisten Lärm wurden in den Ferien erledigt", sagt Bürgermeister Josef Friedl. Eine Verlegung der Schulbuslinien war ein Thema, dazu wird es aber nicht kommen, so Friedl: „Da bleibt alles beim Alten."

In zwei Schulen gibt es bei der Leitung personelle Veränderungen: In der ASO Neulengbach geht Gertrude Bauer-Fitz in Pension, ihre Nachfolgerin wird Julia Furtmüller. In Eichgraben wird wie bereits berichtet Sabrina Herbst die Nachfolgerin von Volksschuldirektorin Monika Siglreithmaier, die ebenfalls in Pension geht.