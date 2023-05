Muttertag: „Die Kinder sind schon aufgeregt“

Region WienerwaldIn Kindergärten und Schulen wird fleißig gebastelt, auch Unternehmer bereiten sich auf das Fest am kommenden Sonntag vor. „Bei uns ist der Muttertag ein großes Thema, wir haben gut vorgesorgt und können vieles anbieten“, erklärt Michael Kraic. Der Neulengbacher Gärtnermeister zählt auch gleich auf: „Hortensien von weiß über rosa bis hellblau und lila, englische Pelargonien in verschiedenen Rot- und Rosatönen sowie weiß- und gelbblühende Margaritenstöcke.“

Für Mütter, die Schnittblumen lieben, werden im Neulengbacher Floristen-Fachgeschäft verschiedenste Blumensträuße in allen Preisklassen frisch gebunden, und auch blumige Arrangements werden zusammengestellt. „Wir rechnen mit vielen Kunden und wollen, dass niemand lange warten muss“, hält Gärtnermeister Kraic fest. Und alles kommt frisch aus Österreichs Gärtnereien, Michael Kraic zählt auf heimische Qualitätsware und legt besonderes Augenmerk auf guten CO2-Abdruck. Geöffnet ist am Samstag vor dem Muttertag bis 17 Uhr und am Muttertag selbst von 7 bis 13 Uhr.

Da man Müttern auch mit neuer Kleidung Freude bereiten kann, erwartet man im Modehaus Frank auch speziell in der Woche vor dem Muttertag viele Kundinnen und Kunden. „Die Zeit, wo man der Mama ein Blüschen kaufte ist lange vorbei“, lacht Karin Frank. Jetzt werden Gutscheine verschenkt, mit denen sich Mütter zum Modeeinkauf aufmachen können. „Heuer dominieren die Farben pink, grün, orange und royal. Farbenfrohe Kleider, weite Hosenformen sowie Hosenanzüge sind jetzt der Renner“, weiß die Modeexpertin.

Auch in der Backbranche bereitet man sich auf den Muttertag vor: „Bei uns gibt's vieles in Herzform. Wir backen Punsch- Himbeer-, Erdbeer- oder Dinkelherzen sowie Dinkel-Linzerherzen und bieten sie ohne Vorbestellung an allen unseren Standorten an“, erklärt Wolfgang Simhofer. Zudem wird bei den Simhofers speziell zum Tag der Mütter auch Brot in Herzform gebacken. Belastung im Alltag ist enorm „Wie bekommen Mütter Beruf und Familie unter einem Hut?“, wollte die NÖN wissen. „Gar nicht“, lacht Beatrice Löffler auf die Frage.

Stress trotz guter Organisation

Die St.-Christophenerin arbeitet 25 Stunden pro Woche in einer Zivilgeometer-Kanzlei in Pressbaum und absolviert nebenbei ein Masterstudium, um später die Kanzlei ihres Chefs übernehmen zu können. Organisation sei enorm wichtig und Stress sei natürlich vorprogrammiert, sagt die Mutter von drei Kindern im Volksschul- und Kindergartenalter, „und man muss im Endeffekt auf einen Vollzeitjob verzichten, wenn man die Erziehung der Kinder selbst erledigen möchte.“ Erschwerend kommt noch hinzu, dass beide Großelternpaare in Salzburg wohnen und somit nicht kurzerhand für die Beaufsichtigung ihrer Enkelkinder abrufbar sind. „Das erschwert alles immens, aber ich freue mich immer wieder über die Liebe, die ich von meinen Kindern zurückbekomme“, sagt Löffler.

Von einer großen Belastung spricht auch Andrea Kahri. Sie ist Mutter von zwei Mädchen im alter von fünf und einem Jahr. „Um Familie, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen, braucht es den großen Wunsch zur Selbstverwirklichung und auch viel Willensstärke, um nicht zu sagen einen Sturkopf, um alle Stolperscheine, die sich etwa durch Krankheit von Kindern, Ausfallen des Babysitters und Terminänderungen gut zu bewältigen. Es braucht auch die Bereitschaft, weit über seine Grenzen zu gehen, denn es ist schon eine Belastung, um etwa Vorbereitungsarbeiten bis spät in die Nacht hinein zu erledigen. Speziell da gehe ich oft über meine Grenzen.“

Unterstützung sei ganz wichtig, betont die Ollersbacherin: „Ohne die Hilfe von meinem Partner, von Familie und Freunden würde ich Beruf und Familie gleichzeitig nicht schaffen.“ Fest für die Mutter bereitet Freude Der Muttertag ist Andrea Kahry sehr wichtig. „Ich liebe die kindliche Nervosität schon 14 Tage vorher. Jeder von uns steckt in einem Alltagsrad. Durch Feiern des Muttertages, des Vatertages, von Geburtstagen und verschiedenen Festen bricht man aus dem Alltagsleben heraus und Menschen, die bei diesen Festlichkeiten im Mittelpunkt stehen, werden wertgeschätzt.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.