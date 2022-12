Region Wienerwald geht neue Wege in der Energieversorgung

Werbung

Ein großes Thema in allen Gemeinden ist im kommenden Jahr der Ausbau der Photovoltaik, um Energiekosten einsparen zu können.

Die PV-Offensive, die im heurigen Jahr in der Leaderregion Elsbeere Wienerwald gestartet wurde, soll weiter Fahrt aufnehmen. „Es läuft super, und alle sind voll motiviert“, freut sich Matthias Zawichowski, Manager der Klima- und Modellregion, der heuer für sein Engagement als Klimamanager des Jahres ausgezeichnet wurde.

„Es gibt große öffentliche Flächen, wo Potential ist“

Matthias Zawichowski war der Motor für den Start der Energiegemeinschaft in der Region Wienerwald. Das große Ziel ist der Aufbau einer regionalen Strommarke. Zunächst müssen alle rechtlichen und administrativen Voraussetzungen geschaffen werden. „Dann könnten wir die Strommarke im ersten Halbjahr 2023 ausrollen und publik machen“, hofft Zawichowski.

Die Region will sich als Marktplayer, der mit Strom handelt, positionieren. Dagegen gibt es auch Widerstand in der Branche, merkt Zawichowsi an. In den Gemeinden der Region Wienerwald wird jedenfalls 2023 die Photovoltaik weiter ausgebaut. Auf öffentlichen Gebäuden werden neue Anlagen errichtet.

Jürgen Rummel, der Obmann der Energiegemeinschaft Wienerwald, ist guter Dinge, dass der Ausbau gut vorangeht: „Es gibt große öffentliche Flächen, wo Potential ist.“ In Neulengbach soll beispielsweise im Wienerwaldstadion Sonnenenergie genutzt werden.

Auf der Tribüne des Wienerwaldstadions in Neulengbach ist ebenfalls die Errichtung einer PV-Anlage angedacht. Foto: Dietl

Auch die Sonderschule in St. Christophen und Feuerwehrhäuser im Gemeindegebiet sollen mit PV-Anlagen ausgestattet werden. „Wir wollen den Weg konsequent fortsetzen, in guter Abstimmung mit Matthias Zawichowski und dem Koalitionspartner“, sagt Jürgen Rummel.

Auch in den anderen Orten werden neue Photovoltaik-Anlagen gebaut, beispielsweise in Maria Anzbach oder Totzenbach. In Asperhofen soll auf den Feuerwehrhäusern, beim Musikerheim und beim Tennisverein Sonnenenergie genutzt werden. Die Region sei Vorreiter auf diesem Sektor, freut sich Obmann Jürgen Rummel: „Ich bin überzeugt, dass dieser Weg der richtige ist.“

Aber auch eine andere Form der Energienutzung könnte 2023 ein Thema in der Region werden: die Nutzung der Abwasser. Erste Vorarbeiten in diese Richtung soll es schon geben.

