Spannende Stunde mit Geschichten und Zeichnungen in Asperhofen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ von Treffpunkt Bibliothek und dem Literaturhaus NÖ hat die Mediathek Asperhofen alle dritten und vierten Klassen der Volksschule Asperhofen zu einer Autorenlesung eingeladen.

Der österreichische Kinderbuchautor Christoph Mauz und der deutsche Illustrator und Bilderbuchautor Jens Rassmus waren in der Mediathek zu Gast. Knapp 60 Kinder erlebten eine spannende Stunde mit Geschichten beider Autoren, es wurde aber nicht nur vorgelesen sondern auch gesungen und gerappt.

Während Christoph Mauz aus seinen Büchern vorlas, zeichnete Jens Rassmus simultan zwei Bilder zu den Geschichten. Natürlich gab es nachher noch eine Autogrammstunde für die Kinder. Die signierten Zeichnungen werden in der Mediathek sowie in der Volksschule noch lange an die Veranstaltung erinnern.