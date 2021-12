Zwist um Gebühren in Altlengbach

Hitzig diskutiert wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Erhöhungen von Gebühren, die die Gemeinde einhebt. Der Großteil der Anhebungen wurde nur mit Stimmenmehrheit der ÖVP beschlossen.

2022 müssen Bürger zum Beispiel für Wasser und Kanal mehr bezahlen (siehe ganz unten) – und das wird von der SPÖ scharf kritisiert: „Wir als SPÖ verstehen natürlich, dass manche Erhöhungen notwendig sind. Jedoch fast alle Gebühren so beträchtlich zu erhöhen ist ein Wahnsinn für die Menschen in Altlengbach“, ärgert sich die SPÖ-Gemeinderätin Anita Fisselberger.

Die Wasserbereitstellungsgebühr erhöhe sich zum Beispiel um 35 Prozent und das mitten in der Corona-Zeit. In der Gemeinderatssitzung schlug die rote Mandatarin vor, zumindest die Erhöhung der Wassergebühren erst 2023 in Kraft treten zu lassen. Ihr Ansuchen fand aber kein Gehör.

ÖVP-Vize Daniel Kosak informierte über die Erhöhungen. Lendl

„Niemand erhöht gerne Gebühren. Tatsache ist aber, dass wir 2016 und 2017 das letzte Mal die Gebühren erhöht haben. Und wir haben auch die Summe der Gebühren mit anderen Gemeinden verglichen und wir sind bei Weitem nicht bei den Gemeinden dabei, die die höchsten Gebühren haben“, entgegnete Vizebürgermeister Daniel Kosak.

Für Gemeinderat Wolfgang Luftensteiner wurde verabsäumt, einen Modus zu finden, wie die Gebühren erhöht werden können, sodass es für die Bürger nachvollziehbar ist. „Wir hatten uns schon geeinigt, dass wir die Gebühren jährlich an einen Index anpassen, das haben wir aus welchen Gründen auch immer, nicht gemacht und jetzt sind wir nach fünf Jahren an einem Punkt, an dem uns nichts mehr anderes übrig bleibt, als zu erhöhen“, sagte Luftensteiner.