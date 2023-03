Alle Aufführungen in Maria Anzbach ausverkauft

Einen großen Erfolg feiert die Schaustellerei Maria Anzbach mit ihrem Stück „Der Kirchgarten“ von Anton Tschechow. Am Freitag war Premiere. Der neue Regisseur Jürgen Heigl und das Ensemble konnten sich über viel Applaus freuen. Alle Vorstellungen sind ausverkauft. Aufgrund der großen Nachfrage wurde am Donnerstag, 23. März noch eine sechste Vorstellung eingeschoben.

Unter den begeisterten Premierengästen war auch Julia Vogl, die Gründerin der Schaustellerei. Sie sei am Anfang aufgeregter gewesen als gedacht, so Vogl, aber mit dem ersten Satz auf der Bühne verflog die Nervosität: „Jürgen Heigl hat mit viel Feingespür die Schauspielerinnen und Schauspieler auf einen ganz zauberhaften Weg zu ihren Rollen geführt. Das Stück hat in seiner Aktualität nichts eingebüßt. Stringent und klar ist die Geschichte erzählt, in der sich unter der scheinbar sonnigen Oberfläche einige seelische Abgründe auftun. Bravo an den Regisseur und natürlich auch an das Ensemble!“ Vizebürgermeister Helmut Peter: „Die Schaustellerei Maria Anzbach“ ist zurück auf der Anzbacher Bühne im Gemeindezentrum. Auch Vizebürgermeister Helmut Peter war begeistert: „Unter dem neuen Regisseur Jürgen Heigl flanieren Routine und Jugendlichkeit gemeinsam durch den Kirschgarten, sechs ausverkaufte Vorstellungen sprechen für sich.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.