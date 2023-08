Installation mit VW Käfer in Kirchstetten

Ein alter VW-Käfer sorgt für Gesprächsstoff in Kirchstetten. „Die Leute bleiben stehen und erkundigen sich“, berichtet Bürgermeister Josef Friedl. Wie berichtet wird anlässlich des 50. Todestages des Dichters W. H. Auden ein Poesiefestival veranstaltet. Zu Ehren des Künstlers wird auch eine Installation mit seinem VW Käfer beim Bahnhof Kirchstetten errichtet. Das alte Fahrzeug steht zwar schon, aber noch nicht in seiner endgültigen Position, so die Info des Bürgermeisters. „Die letzten Arbeiten an der Installation werden noch durchgeführt.“

Die Installation „Audens letztes Automobil: der VW Käfer“ wurde von Peter Karlhuber gestaltet. Der Ausstellungsdesigner war schon für die Umgestaltung des Auden-Museums im Jahr 2015 verantwortlich. Karlhuber inszeniert das in Kirchstetten verbliebene letzte Fahrzeug Audens, einen VW Käfer Baujahr 1971 als markantes Erinnerungsobjekt: Das Auto findet seine endgültige Position unter einem „fliegenden“ Garagendach am Vorplatz des Bahnhofs, zur Straße hin ist ein Ausschnitt aus dem Gedichtzyklus „Thanksgiving for a Habitat“ in Stahl gestanzt. Eine präparierte Zapfsäule dient als Info-Station mit audiovisuellem Material zu Auden, zudem als „Zapfstelle“ für Postkarten, die der Graphiker Ekke Wolf gestaltet hat. Die darauf befindlichen Gedichte stammen aus dem Projekt „Denn ich halte nichts davon, mich zu versiegeln. Stille Post an W. H. Auden“, das von Simone Hirth und Helmut Neundlinger kuratiert wurde. 13 zeitgenössische Dichterinnen und Dichter reagierten mit Kurzgedichten auf einzelne Zeilen aus Audens Werk. Die Postkarten sind zudem mit einer Wanderkarte verbunden, die markante Wege des Auden-Gedenkens im Gemeindegebiet Kirchstetten auszeichnet.

Der Käfer des Dichters W.H. Auden Foto: privat

Das Auden Poesiefestival findetvon 29. September bis 1. Oktober in Kirchstetten und Totzenbach statt. Vorträge, Lesungen und Gesprächsrunden stehen auf dem Programm.