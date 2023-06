Es ist wieder Erdbeer-Zeit

Es gibt wieder Erdbeeren! Die tiefroten Früchte sind kalorienarm und können es in puncto Vitamin C mit Zitrusfrüchten locker aufnehmen. Die Ernte hat heuer durch die kühle Witterung im Frühjahr verspätet begonnen, seit Ende Mai ist die Ernte im Gang, derzeit ist Hauptsaison und die beste Zeit, um Erdbeeren zum Einfrieren und Einkochen zu erwerben.

„Der ergiebige Regen im April und im Mai hat zu einer guten Ausbildung bei Blüte und Fruchtansatz geführt", freut sich Erdbeer- und Spargelbauer Karl Hollaus junior. Drei verschiedene Sorten an Erdbeeren hat der Raipoltenbacher anzubieten. Um die Früchte sauber ernten zu können, wurde Stroh in die Felder eingearbeitet. „Wir haben die wenigen Zeitfenster zwischen den Niederschlagsperioden gut genützt", berichtet der junge Landwirt.

Verkauf am Feld und an den Ständen

Der Verkauf erfolgt - wie in den Vorjahren - ab Feld in Raipoltenbach und an den Verkaufsständen beim Penny-Kreisverkehr Neulengbach, an der Hauptstraße in Ollersbach (ehemals Brunner-Verkaufsstand) und am Verkaufsstand beim Gasthaus Schüller in Hainfeld. Schöne Früchte bei „alten“ und neuen Setzlingen. Erdbeeren gibt es heuer auch bei den Mühlbauers. Der Neulengbacher Erdbeerbauer war drauf und dran, mit der Kultur aufzuhören: „Die Arbeit mit Erdbeeren ist sehr intensiv, dazu wird es immer schwieriger, Helfer für die Arbeit am Feld zu finden." Ein zufälliges Gespräch mit einem Wirten hätte ihn dann wieder auf den Weg in Richtung Erdbeerkultur zurückgebracht, und ihn veranlasst, wieder einen Acker mit jungen Erdbeersetzlingen anzupflanzen, erklärt Hubert Mühlbauer.

„Es mir ja auch ein Anliegen, vor allem Kindern die analoge Welterfahrung zu bieten, Erdbeeren selber ernten zu können, ich will ja online mit Amazon & Co. einen Gegenpol bieten", lässt Mühlbauer wissen. Kühles Wetter hätte dazu beigetragen, dass sowohl die "alten" Bio-Erdbeerpflanzen als auch die neuen Setzlinge schöne Früchte tragen, ist Mühlbauer zufrieden, und er berichtet, dass es eine Freude sei, wenn sich Kunden bei ihm bedanken, dass er nun doch weitermache. Mühlbauers Erdbeeren gibt es gepflückt beim Verkaufsstand Parkplatz ehemaliges Gasthaus Reither (Steuerberater Heiss) sowie zum Selberpflücken am Acker Höhenstraße (Zufahrt Maria Anzbach, Heitzingerstraße, Liliengasse).