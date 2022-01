Region Wienerwald: Feuerwehr rettete Hund aus Brunnen

„Person in Notlage“ in Eichgraben lautete die Alarmierung am Montagnachmittag. Die Kameraden der Feuerwehren Eichgraben, Unter-Oberndorf, Altlengbach, Notarzt und Polizei rückten aus. Doch es war keine Person, die Hilfe brauchte, sondern ein Hund. Dieser war – wie sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte herausstellte in Rekawinkel – in einen 15 Meter tiefen Brunnen gefallen.

Die Kameraden der Feuerwehr Eichgraben bauten gemeinsam mit den Kameraden aus Unter-Oberndorf aus Steckleitern einen Galgen. An diesem wurde Unter-Oberndorfs Kommandant Robert Gruber über einen Flaschenzug zum Tier abgeseilt. Dann wurde der Vierbeiner mittels Notrettungsset gemeinsam mit seinem Retter wieder heraufgeholt.

Der fünf Monate alte „Bambam“ blieb unversehrt, seine Besitzerin konnte ihn nach seiner Rettung gleich wieder in die Arme schließen.

