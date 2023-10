Über Stock und Stein mit dem Feitlklub St. Christophen

Vollbild

Kerstin Fellhofer und Wolfgang Süss nahmen mit Töchterchen Sofia am Wandertag teil. Auch startbereit: Wolfgang Süss mit Tocher Sofia und Partnerin Kerstin Fellhofer, Gabriela und Peter Schröder, Michael Fenk und Robert Fellhofer (v. l.). Bürgermeister Jürgen Rummel mit Gattin Yvonne und den Kindern Sebastian, Carolin und Philip am Start. Obmann Manfred Priesching (3. v. l.) freute sich über viele Teilnehmer am Wandertag, wie auch von Werner Süss, Bürgermeister Jürgen Rummel, Jutta Breitenecker, Felix Wohlmuth, Anna, Martin und Max Breitenecker (v. l.) Beim Start wurden auch Petra Rothensteiner, Nadine Fink, Barbara Feiertag und Markus Rothensteiner (v. l.) gesichtet. Lotte Scholz nahm mit Hund "Falco" am Wandertag teil. Prost mit Hochprozentigem vor dem Start: Bürgermeister Jürgen Rummel mit Roswitha Bauer, Nicole Matzinger, Maria Jost und Jutta Breitenecker (v. r.). Auch Seniorenobfrau Anneliese Böswarth (r.) brach zum Wandertag auf, genauso wie Leopoldinge und Johann fischer (Bildmitte), vorher plauderten sie noch mit den "Hausherrn" Rudolf und Josefa Matzinger. Susanne Bitzinger bereitete sich im Camper für den Wandertag vor, Reinhold und Alexandra Dastel kamen am Weg vom Parkplatz zum Start vorbei. Franz Hössinger plauderte vor dem Start noch mit "Hausherrin" Josefa Matzinger und Ernestine Wagner. Leopoldine Brixner marschierte mit ihren beiden Enkelkindern Luisa und Nora Pfaffinger mit. Auch die Jugend war am Wandertag dabei: Hanna, Naomi, Ella, Emma, Livia und Anna (v. l.). Margaretehe und Franz Berger (v. r.) kamen mit ihren Töchtern Regina Buder und Anja Berger sowie Schwiegersohn Thomas Buder und Enkelkind Tobias zum Wandertag. Mit dabei war auch Hund "Rocco". Für die Verpflegung mit Leberkässemmeln sorgten Martin Beier, Constantin Matzinger, Patrick Mörth und Felix Wohlmuth (v. l.). Zu den vielen Teilnehmern zählten auch FF-Kommandant Josef Breitenecker, Norbert Skokoff, Lorenz Hirmer und Veronika Schild (v. l.). Feitlklub-Altobmann Alois Priesching plauderte am Start mit Hubert Feiertag (l.) und Hans Feiertag (r.). Felix Baumgartner kam mit Junior Johannes, Manuela Bointner nahm mit ihren Kindern Jakob, Melina und Theresa am Wandertag teil. Thomas Buder mit Tobias, Anja Berger, Regina Buder, Franz und Margarethe Berger (v. l.) kamen aus Baumgarten bei Kasten, um am St. Christophener Wandertag teilzunehmen.

