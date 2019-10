Für tolle Stimmung sorgte die Gruppe Ciúnas in der St. Christophener Theaterei. Die Musiker rissen die Besucher förmlich mit.

Die Gruppe Ciúnas begeisterete die vielen Gäste mit ihrer traditionellen Musik in der Theaterei St. Christophen. Der Theatersaal war bummvoll und schwang so richtig im Takt der Musik mit, so sehr ging das Publikum mit der Musik mit. „Ciúnas“ mit Eddie McLachlan, Peter Aschenbrenner, Toni Burger, Alex Meissl und Agnes Milewski begeisterte. Fabian Aschenbrenner sorgte während des Konzerts für den perfekten Ton.