Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres in der Region Neulengbach

Auf und Ab in der Gastronomie

Das Jahr 2022 ist für Lokalbetreiber nicht einfach: Corona und Personalmangel machen ihnen zu schaffen. So schließt Bianca Pass nach zur zwei Jahren das „Arioso“ in Neulengbach. Als Grund nennt sie die erfolglose Suche nach Personal. Das Gasthaus Köcher und das Café Heiss und Süß in Neulengbach schränken wegen Personalmangel die Öffnungszeiten ein.

Bianca Pass sperrt nach zwei Jahren das „Arioso“ in Neulengbach wieder zu. Foto: Hell

Die Waldschenke in Neulengbach wird nach einer Pandemie-Pause hingegen wieder aufgesperrt. Auch das „Kleine Knödler“ in Eichgraben geht nach Corona-bedingter Pause wieder in Betrieb.

In Asperhofen wird das Gasthaus Harold wegen Pensionierung zugesperrt. In Neulengbach wird das Gasthaus Reither geschlossen, nachdem Sutt’nwirt Franz Reither verstorben ist.

In Eichgraben wird das Mo‘s geschlossen, weil sich die Pächter Philipp und Isabelle Wimmer-Joannidis nach erfolgreichen sieben Jahren einer neuen Herausforderung stellen wollen. Die Suche der Gemeinde nach einem neuen Pächter ist erfolgreich: Stefan Bruckmeier übernimmt das Lokal. Im ehemaligen Gasthaus Traint-Maier in Eichgraben eröffnet Familie Alfares ein neues Lokal.

Ein neuer Betreiber startet auch in der Mühle in Maria Anzbach: Horst Hofbauer übernimmt das Lokal, das jetzt den Namen „Servus Brachetti“ hat. Sein „Brachetti“ in Neustift-Innermanzing wird zunächst weiter geführt, doch nach drei Monaten ist Schluss, weil der Mietvertrag ausläuft.

In Brand-Laaben gibt es einen Neustart für das Kultlokal Malibu, das einige Jahre geschlossen war. Wegen Problemen mit den Anrainern sperrt der neue Pächter Rudi Lurger vorübergehend aber wieder zu, im Herbst wird wieder geöffnet.

Ein ganz neues Lokal öffnet 2022 in Siegersdorf seine Pforten: der „Markthof“, ein Restaurant mit gehobener Küche.

Bürgermeisterwechsel in Asperhofen

Katharina Wolk, die erste Bürgermeisterin von Asperhofen, legt im Alter von 62 Jahren ihr Amt nieder. Sie will Platz für die jüngere Generation machen und sich mehr ihrer Familie widmen. Seit 2015 war Katharina Wolk im Amt.

Asperhofen hat einen neuen Bürgermeister. Katharina Wolk mit Nachfolger Harald Lechner, dem neuen Vize Franz Zöllner und ÖVP-Bundesrat Florian Krumböck. Foto: Versazto

Der bisherige Vizebürgermeister Harald Lechner wird neue Bürgermeister. Als Vizebürgermeister folgt Finanzreferent Franz Zöllner (ÖVP) nach. Beim Abschied im Gemeinderat gibt es tosenden Applaus für Katharina Wolk. In ihrer Rede äußert sie einen Wunsch an den Gemeinderat: „Arbeitet alle zusammen, für Asperhofen.“

Jubiläen der Feuerwehren

Groß gefeiert werden in Neulengbach und Asperhofen die Jubiläen der Feuerwehren. Ein Jahr später als geplant – das Fest wurde Corona-bedingt verschoben – zelebrieren die Neulengbacher Floriani ihr 150. Bestandsjubiläum (Bild) mit einem großen Fest.

Die Feuerwehr Neulengbach feiert ist 150-jähriges Bestehen. Foto: Dietl

Die Asperhofener Feuerwehr gibt es seit mittlerweile 125 Jahren. Rechtzeitig für das Jubiläumsfest haben die Asperhofener Kameraden ihr Haus renoviert und vor der Fahrzeughalle auch noch einen wetterfesten Vorbau errichtet.

Energie-Offensive startet

Die Gemeinden der Leaderregion Elsbeere Wienerwald starten eine Kooperation in puncto Energie. Zum Obmann der Energiegenossenschaft wird der Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel gewählt, Stellvertreter sind die Maria Anzbacher Bürgermeisterin Karin Winter sowie Matthias Zawichowski von der Klima- und Energiemodellregion.

Die Energiegemeinschaft nimmt Fahrt auf, freut man sich in der Leaderregion Elsbeere Wienerwald: Matthias Zawichowski, Christian Pomper ( Raiffeisen), Ingmar Höbarth (Klimafonds), Bürgermeister Josef Friedl, Leader-Managerin Christina Gassner, die Bürgermeister Harald Lechner, Jürgen Rummel, Michael Göschelbauer, Karin Winter, Irmgard Schibich sowie Anton Hechtl (Raiffeisen), Ferdinand Klimka (Mittelschulgemeinde) und Manfred Korntheuer (Neukom). Foto: privat

Bei dem Projekt wird zunächst der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude forciert, später soll es auch ein Angebot für die Zivilgesellschaft geben. Die Gemeinden rund um das Umspannwerk Neulengbach treten per Gemeinderatsbeschlüssen der Genossenschaft bei. „Somit ist der gemeinschaftsinterne Energieaustausch von Ökostrom gemeindeübergreifend möglich“, freut sich Klima- und Energiemodellregionsmanager Matthias Zawichowski.

Die Gemeinden der Genossenschaft betreiben zu Beginn knapp 400 kWp Photovoltaik-Anlagen auf Dächern der kommunalen Anlagen. Bis 2023 soll diese Leistung verdoppelt werden. Der Probebetrieb wird in Neulengbach gestartet: Auf den Gebäuden des Bauhofes und des Altstoffsammelzentrums wird Neulengbachs größte Photovoltaikanlage errichtet.

Die kommunalen Ökostromanlagen ermöglichen die Versorgung kommunaler Einrichtungen mit Ökostrom, dessen Preis der Vorstand der Genossenschaft bestimmt.

Neues Rot-Kreuz-Haus

Nach 50 Jahren hat die Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Neulengbach ausgedient. Um 3,8 Millionen Euro wird ein Neubau errichtet. Bei der Eröffnung erhalten Bezirksstellenleiter Johannes Hiller und seine Stellvertreter Daniel Rauchecker und Katrin Wiesinger das Goldene Verdienstzeichen des Rot-Kreuz-Landesverbands.

Die Freude ist groß über das neue Rot-Kreuz-Haus in Neulengbach. Foto: Dietl

Nach Hunde-Mord: Strafe für Frauchen

Das Interesse an der Aufklärung des qualvollen Todes an Border-Collie „Liam“ in Altlengbach ist enorm. Sogar „Kopfgeld“ wird ausgesetzt, nachdem das Tier gefesselt in einem sieben Meter tiefen Brunnen von seinem Besitzer gefunden worden war.

Die Polizei ermittelt nach dem Tod des Hundes in alle Richtungen. Der Verdacht fällt schließlich auf die Lebensgefährtin des Hundebesitzers. Vor Gericht zeigt sich die 48-Jährige nicht geständig, wird aber dennoch aufgrund der – laut Richter – eindeutigen Beweislage zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, auch wenn das Motiv nicht erklärbar sei.

Astrid Wagner ist die Verteidigerin der Angeklagten im Prozess rund um Hund "Liam". Foto: Riedl

NÖN-Leopold für den „Herzerlweg“

22 Stationen hat der „Herzerlweg“, der in Kirchstetten anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ errichtet wird. Schülerinnen und Schüler der ehemaligen vierten Klasse Volksschule haben gesägt, gebastelt, gemalt, geklebt und 22 rote Herzen auf blau-gelben Tafeln befestigt. Darüber hinaus werden interessante Ereignisse der vergangenen 100 Jahre in Kirchstetten und in der Region auf den Tafeln „verewigt“.

Für den "Herzerlweg", den Schülerinnen und Schüler der Volksschule Kirchstetten, gestaltet haben, gibt es den NÖN-Leopold. Foto: Volksschule

Auf einem einen Kilometer langen Rundweg in Totzenbach werden die Tafeln aufgestellt. Die NÖN zeichnet das Projekt mit dem Leopold in der Kategorie Zukunft aus. „Das Projekt ist urcool“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim kleinen Festakt, bei dem den Schülerinnen und Schülern die Auszeichnung überreicht wird.

Medizinische Versorgung ist gesichert

Die medizinische Versorgung in der Region ist 2022 ein großes Thema. Ein halbes Jahr ist die Kassenstelle für Allgemeinmedizin in Maria Anzbach nicht besetzt. Auch in Neulengbach gibt es nach der Pensionierung von Herbert Fohringer keinen nahtlosen Übergang. Doch im Laufe des Jahres übernehmen neue Ärztinnen und Ärzte Praxen.

Veronika Steirer tritt in Maria Anzbach die Nachfolge von Karl Tenora an, der in Pension gegangen ist. Im Erdgeschoß des ehemaligen Raiffeisen-Gebäudes wurden Räumlichkeiten für die neue Ordination der Hausärztin errichtet.

Die Kassenarztstelle für Allgemeinmedizin in Neulengbach übernimmt Kerstin Kretschmann. Nach einigen Adaptierungsarbeiten in der Praxis in der Kohlreithstraße nimmt sie im Oktober ihre Arbeit auf.

Die medizinische Versorgung in der Region ist gesichert. Foto: Shutterstock.com/Have nice day Photo

27 Jahre lang war Orthopäde Wolfgang Fertschak in seiner Ordination in Maria Anzbach tätig. Mit 65 Jahren erfolgt die „Hofübergabe“ an den Facharzt für Orthopädie und Traumatologie Karl Auner.

Sandra Roider eröffnet in der Kohlreithstraße in Neulengbach ihre Wahlarzt-Praxis. Die Wahlärztin für Psychiatrie/psychotherapeutische Medizin und psychosomatische Medizin behandelt in Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, psychische Beeinträchtigungen wie Depressionen, Ängste und psychosomatische Beschwerden.

In Asperhofen läuft 2022 die Suche nach einem Nachfolger von Allgemeinmediziner Günther Schrefel. Eine Ärztin wird seine Nachfolgerin werden, das steht im Dezember fest.

Mit Messer gemordet

Mord und Selbstmord in Neulengbach sorgen im August für Schlagzeilen. Ein Wohnungsinhaber alarmiert die Einsatzkräfte, weil er von zwei Neulengbachern, die sich in seiner Wohnung aufhielten, keine Lebenszeichen mehr wahrnehmen kann. Er bricht die versperrte Tür auf und findet das Paar blutüberströmt im Wohnzimmer liegend vor. Der Notarzt kann nur mehr den Tod der beiden feststellen. Ausgegangen werde von Mord und Suizid, heißt es dazu von der Polizei. Der 22-Jährige soll die 20-Jährige und danach sich selbst getötet haben. Dafür verwendete er ein Paketmesser, das sichergestellt wurde.

Mord und Selbstmord im Zentrum von Neulengbach. Foto: Stoiser

Zubau sorgt für Diskussion

Die Erweiterung der Volksschule in Totzenbach wird geplant, da ab September 2023 der Bedarf für eine sechste Volksschulklasse gegeben ist. Gegen einen Zubau formiert sich allerdings Widerstand in der Bevölkerung. Bürger machen sich Sorgen um das Ortsbild und die verbaute Fläche und kritisieren mangelnde Information seitens der Gemeinde. Eine Unterschriftenaktion wird gestartet. Bürgermeister Josef Friedl lädt zu einer Informationsveranstaltung ein, bei der die Pläne präsentiert und Einwände behandelt werden. Im Gemeinderat wird schließlich der Einreichplan für den Volksschul-Zubau einstimmig beschlossen.

Der Zubau bei der Volksschule Kirchstetten sorgt für Diskussion. Foto: Kindler

