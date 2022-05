Kirchstetten: Blumen direkt nach Beisetzung gestohlen ...

Werbung

Es ist schon traurig genug, wenn man einen engen Angehörigen zu Grabe tragen muss, was aber geschäftsführender Gemeinderat Robert Winter kürzlich erleben musste, ist an Pietätlosigkeit kaum zu überbieten.

Vergangene Woche fand die Urnenbeisetzung von Robert Winters Vater auf dem Friedhof in Kirchstetten statt. Auch Blumenschmuck wurde dem Verstorbenen auf seinem letzten Weg mitgegeben. Drei Stunden nach der Beisetzung schaute Winter noch einmal auf den Friedhof.

„Egal, was oder wer dahintersteckt, es ist einfach pietätlos“

„Ich wollte mich vergewissern, ob das Kerzerl eh noch brennt“, sagt Winter gegenüber der NÖN. Dort angekommen, musste er jedoch feststellen, dass der Blumenschmuck bei der Urnennische entwendet wurde.

„Ich verstehe nicht, warum man so etwas macht. Aber offensichtlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Egal, was oder wer dahintersteckt, es ist einfach pietätlos. Der Täter sollte sich in ärztliche Behandlung begeben“, zeigt sich Winter betroffen von dem Vorfall.

Ebenfalls empört ist Bürgermeister Josef Friedl. „Ich verurteile das strengstens. Vielleicht ist das ja eine neue Masche und der Blumenschmuck wird weiter verkauft, wenn er so kurz nach der Beisetzung entwendet wurde“, vermutet er.

Robert Winter hat jedenfalls Anzeige erstattet. Das bestätigt die Landespolizeidirektion NÖ: „Die Ermittlungen laufen. Der Schaden beläuft sich auf 120 Euro.“

