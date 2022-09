Umbau von Neulengbachs Lidl bereits im Gang

Bauarbeiten sind derzeit in der Florianigasse im Gang. Die Lidl-Filiale wird vergrößert und modernisiert. „Die neue Verkaufsfläche beträgt dann über 1.000 Quadratmeter“, so die Information aus der Firmenzentrale in Salzburg. Zusätzlich entsteht auch ein neuer Backshop. Dort wird dann mehrmals täglich frisches Brot und Gebäck angeboten.

Die Filiale wird wie bereits berichtet auch auf das neue Shop-Design mit moderner Raumgestaltung und neuen Farben umgestellt. Geplant ist auch eine E-Tankstelle für Kundinnen und Kunden und eine PV-Anlage auf dem Dach der Filiale. Lidl hat über 2.100 Artikel dauerhaft im Sortiment.

