„Mit einem Kleinkind mit Stützrädern, sowie ein Kind am Kindersitz auf der Hauptstraße in Unter-Oberndorf unterwegs – geht’s noch? Bin am Überlegen, Anzeige zu erstatten“, mit diesem Facebook-Posting erregte der ehemalige Eichgrabener FP-Gemeinderat Alfred Gleitsmann die Aufmerksamkeit in einer regionalen Facebookgruppe. Viele User reagierten empört über die Aussage, die durch ein verpixeltes Foto des Vaters samt Kind unterstrichen wurde. Abgesehen davon, dass sich einige empörten, dass das Foto der Familie ins Netz gestellt worden war, ergriffen auch viele Partei für den Vater. „Die machen Bewegung, sehe da kein Problem“, oder „ich sehe keinen Fehler, ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert“, war da zu lesen.

Für Alfred Gleitsmann ist dieses Verhalten aber völlig verantwortungslos und damit auch der Grund für sein Posting. „Wenn man so mit Kindern auf einer stark befahrenen Straße unterwegs ist, obwohl nebenbei der sichere Radweg ist, finde ich das verantwortungslos“, rechtfertigt Alfred Gleitsmann sein Facebook-Posting.

Nachdem er einige Zeit hinter dem Vater hergefahren ist, hat er eine sichere Gelegenheit zum Überholen genutzt und anschließend das Foto geschossen. „Weil ich dieses Verhalten wirklich sehr verantwortungslos finde, wollte ich darauf aufmerksam machen, wie man es genau nicht machen sollte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen dieses gefährliche Verhalten gutheißen“, sagt Gleitsmann, der auch auf das vom VCÖ empfohlene Verhalten beim Radfahren mit Kindern im Straßenverkehr hinwies.

Das Posting wurde alsbald aufgrund der zum Teil aggressiven Reaktionen vom Administrator der Seite gelöscht.