Stadterneuerung Neulengbach: Kritik am zuständigen Stadtrat

Im Zuge der Stadterneuerung 3.0 soll auch das alte Rathaus neu gestaltet werden. Foto: Foto: NÖN

Das Stadterneuerungskonzept 2023 wurde im Gemeinderat beschlossen. Dieses Konzept gilt als wichtigste Orientierungshilfe für die kommenden vier Jahre. Die Leitziele beziehen sich auf vier Bereiche: Wirtschaft/Ortskernentwicklung, Soziales/Generationen/Chancengleichheit, Identität/Kultur/Bildung sowie Mobilität/Umwelt.

In einem Bürgerbeteiligungsprozess sollen verschiedene Maßnahmen und Projekte in den einzelnen Bereichen umgesetzt werden. Besonderes Anliegen ist die Zentrumsbelebung. Ziel ist die Stärkung der Positionierung Neulengbachs als Ort mit zentraler Funktion für die Region und die Stärkung des stationären Handels und der Gastronomie im Ortskern. Auch das alte Rathaus soll adaptiert werden. In Projektwerkstätten soll nun weitergearbeitet werden, um das Stadterneuerungskonzept umzusetzen. Vorschläge in den einzelnen Bereichen gibt es schon jede Menge.

Zufrieden sind die Neulengbacher Gemeindepolitiker mit dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Viele haben bei den ersten Treffen ihre Ideen eingebracht. Kritik gab es in der Gemeinderatssitzung am zuständigen Stadtrat Alois Heiss. Vizebürgermeister Paul Mühlbauer von den Grünen: „Bei Stadtrat Heiss brennt wenig Feuer für die Stadterneuerung, da ist momentan zu wenig Energie da.“ Heiss mache nur das, was ihm zugeteilt werde. „Es gibt so viele Themen und Möglichkeiten. Ich hoffe, dass wir gemeinsam Schwung in die Sache bringen. Ich wünsche mir mehr Initiative, mehr Zusammenarbeit.“ Für Mühlbauers Wortmeldung gab's Applaus.

Die Grüne Gemeinderätin Barbara Löffler meinte: „Ich finde es immer toll, dass sich viele Menschen an der Stadterneuerung beteiligen. Ich freue mich auf die Umsetzung. Wenn der zuständige Stadtrat wenig oder fast nix macht, dann machen wir halt mehr.“ Heiss: „Ich bin bei jeder Sitzung“

Liste Heiss-Stadtrat Alois Heiss ließ die Kritik nicht gelten: „Gibt es irgendwas, was nicht so gelaufen ist, wie es sollte? Haben wir nicht gesagt, wir lassen das Politische heraußen und die Bürger sollen sich einbringen?“ Niemand könne ihm vorwerfen, dass er bei irgendeiner Sitzung nicht gewesen wäre. Er habe sich in jedem Arbeitskreis eingebracht. „Aber das ist nicht mein Konzept. Ich bin Opposition. Ich habe Kritik zum Konzept geäußert.“ Ansprechpartner seien Betreuer Daniel Brüll, Bürgermeister Jürgen Rummel und Stadtamtsdirektor Leopold Ott. Er selbst werde sich aber auch einbringen, so Heiss.

Der Grüne Vize betont, dass eine gelungene Stadterneuerung engagierte Menschen aus Bevölkerung, Politik und Verwaltung brauche. Er sieht in der Stadterneuerung eine große Chance. „Und mit den bisherigen Veranstaltungen hatten wir einen gelungenen Auftakt. Die Rolle von Stadtrat Heiss ist dabei aber eine bremsende“, so Mühlbauer in einem Statement nach der Sitzung. Dass ein Stadtrat der Opposition für die Stadterneuerung zuständig ist, findet Paul Mühlbauer nicht optimal: „Im Fall von Stadtrat Heiss bezweifle ich, dass es je funktionieren wird. Wenn er seine Rolle nur darin sieht zu den Stadterneuerungssitzungen zu gehen und dort kaum etwas zu sagen, dann sollte er die Zuständigkeit zurücklegen.“

Das hat Alois Heiss nicht vor, wie er auf Anfrage der NÖN bekräftigt: „Bei der Stadterneuerung sind nicht meine Ideen gefragt, sondern die der Bürger.“