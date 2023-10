Neulengbacher Meisterfotograf erhielt den „Doktorhut“

Markus Berger, erfolgreicher Neulengbacher Meisterfotograf und Filmemacher, hat vor zwei Jahren sein zweites akademisches Studium in Wien erfolgreich mit der Doktorwürde, abgeschlossen. Sein Dissertationsthema lautete: „Erfolgsfaktoren für die Erlangung einer gastronomischen Monopolstellung – untersucht am Beispiel eines Szenelokales“. Nach Abschluss des Studiums mit dem Titel: Doctor of Science (Wirtschaftswissenschaften) war eine Feier wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Vor kurzem wurde die Graduierungsfeier an der Universität Wien nachgeholt. Markus Berger hatte seine Freundin Nicole Lietz und seine Familie, darunter auch seine fast 92-jährige Oma, mit nach Wien genommen, um den Doktorhut und die „Rolle“ entgegen zu nehmen.

Der Ministerialrat des Wissenschaftsministerium Wien Claus Walter überreichte Markus Berger die Urkunde. Die Feier wurde mit der akademischen Hymne „Gaudeamus Igitur“ beendet.