Soulful Christmas in der „Bühne im Gericht“

Mit „A Soulful Christmas“ kommt Doretta Carter am Donnerstag, 22. Dezember in den Lengenbacher Saal. Sie beschließt damit die heurige Saison in der „Bühne im Gericht“.

Die Veranstalter Monika und Karl Hintermeier freuen sich auf die britische Souldiva mit jamaikanischen Wurzeln: „Sie bringt selbst altehrwürdige Gemäuer zum Swingen. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Jazz, Soul und Gospel nimmt sie ihr Publikum mit auf eine vorweihnachtliche Reise mit heißen Rhythmen und cooler Extravaganz.“

Die Sängerin interpretiert Weihnachten auf ihre ganz spezielle Weise und haucht Gospel- und anderen Klassikern „Seele“ ein. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.45 Uhr.

Tickets kosten im Vorverkauf 33/29 Euro. Weitere Infos: www.bühne-im-gericht.at

