Jungimkerin aus Asperhofen bei Bundesbewerb erfolgreich

Werbung

Katrin Schmidrathner ist begeisterte Imkerin. Jetzt nahm die Asperhofenerin am Bundesjungimkerwettbewerb in Breitenbach am Inn in Tirol teil und erreichte den dritten Platz.

Die Jugendlichen mussten einen umfangreichen theoretischen Test absolvieren. Da ging es um Krankheiten, Anatomie der Biene oder Trachtpflanzen. Danach folgte der praktische Teil mit elf verschiedenen Stationen. Auch das Arbeiten am Bienenvolk wurde geprüft. Es wurde kontrolliert, ob die Jugendlichen damit vertraut sind. Bei der spannenenden Siegerehrung wurden von den 20 Teilnehmern die drei Besten prämiert, die ganz knapp beieinander lagen.

Der erste Platz ging an den Oberösterreicher Jakob Zöchbauer mit 154 Punkten, den zweiten Platz machte der Tiroler Tobias Reiter mit 152,75 Punkten und für Niederösterreich erreichte Katrin Schmidrathner den 3. Platz mit 152 Punkten. Sie durfte sich über einen Gutschein für eine Reinzuchtkönigin freuen. Die drei Bestplatzierten hätten sich für den Internationalen Jungimkerwettbewerb in Russland qualifiziert. Wegen des Kriegs findet dieser Bewerb nicht statt.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.