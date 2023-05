Viel los in der Volksschule

Die Fußballmannschaft der Volksschule Neulengbach nahm am bezirksweiten Fußballturnier „Sumsi-Cup“ in Pyhra teil und erreichte den 3. Platz. Die Freude war auch bei den begleitenden Schülernund Schülerinnen aus der Klasse 4c groß. „Unsere Fußballer hatten schon Wochen vorher mit ihrer Lehrerin Katharina Weber und einer Trainerin fleißig und engagiert trainiert – und die Mühen haben sich gelohnt“, berichtet Direktorin Marietta Leibetseder stolz. Die Buben stammen aus drei vierten Klassen und wuchsen zu einer tollen Mannschaft zusammen – ein sportliches Event verknüpft mit sozialem Lernen. „Ein Hoch auf unsere Fußballmannschaft, auf die wir sehr stolz sind“, so die Direktorin der Neulengbacher Volksschule.

