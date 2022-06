30 Jahre Karner: Firmenjubiläum in Neulengbach groß gefeiert

Vollbild

Robert Karner (r.) mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Wegbegleitern auf der Bühne in der großen Halle des neu errichteten Hauptquartiers in Neulengbach. Firmengründer Robert Karner konnte zur großen Feier am Freitag auch Helmut Miernicki von Eco plus (l.) und Landesrat Jochen Danninger (r.) begrüßen. Durch den Abend führte Moderation Maggie Entenfellner. Gabriel, Konstantin und Sebastian Karner sprachen über ihre Tätigkeiten im Betrieb. Zufriedene Kunden aus Deutschland beim Fest: Ute Lange, Renate und Roland Schmailzl. Unter den Gästen: Baumeister Andreas Schnabl, Gattin Tanja und Bürgermeister Jürgen Rummel. Auch Anne Lechner, Bürgermeister Harald Lechner aus Asperhofen und Postenkommandant Helmut Summer waren bei der Feier.

