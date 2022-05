Sozialdienst nach Körperverletzung am Eichgrabner Badfest

Werbung

Das letzte Badfest endete für zwei junge Männer vor dem Landesgericht in St. Pölten. Ein 19-Jähriger soll Faustschläge gegen die Schläfe ausgeteilt haben. An den Tathergang erinnert sich der Schüler jedoch nicht, er hatte an dem Abend 1,7 Promille.

„Es war eine schwere Zeit für ihn“, erklärt sein Verteidiger. Sein Mandant habe drei Nachprüfungen gehabt, seine Mutter sei an Krebs erkrankt und seine Freundin habe sich in dem Zeitraum von ihm getrennt.

Sein Freund, ein 20-jähriger Lehrling, soll zunächst versucht haben, den Angriff zu beenden. Kurz danach soll er jedoch bei einem anderen Unbekannten selbst zugeschlagen haben. „Er hat ein Wort gegen meine Mutter gesagt. Nüchtern bin ich ein sehr Ruhiger“, verteidigt sich der junge Mann. Beide Burschen haben keine Vorstrafen.

Ihre Opfer verzichten auf Schmerzensgeld. Einer schnitt sich die Lippe an seiner Zahnspange auf, der andere schürfte sich die Hand auf. „Ich will, dass die Sache erledigt ist“, sagt letzterer und nimmt Entschuldigung sowie Handschlag an.

„Ich will Ihnen nicht Ihre Zukunft verbauen“, zeigt sich auch der Richter milde. Er schlägt Diversion vor. Weil sich die Wucht der Faustschläge nicht eindeutig klären lässt, mindert er zudem den Tatbestand für den Jüngeren von „schwerer Körperverletzung“ auf „Körperverletzung“.

Am Ende übernehmen die beiden Angeklagten die Verantwortung und müssen 80 bzw. 40 Stunden Sozialdienst leisten. Vorab hatte der Jüngere zudem belegt, dass er sich psychologische Unterstützung geholt und zusätzlich die Männerberatung in St. Pölten besucht hat.

