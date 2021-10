Mehr E-Autos: Verkaufszahlen in der Region Neulengbach im Steigen

Sowohl im August als auch im September wurden in Niederösterreich mehr Elektroautos als Dieselautos zugelassen. Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen steigt, das wird auch im Autohaus Figl bestätigt.

Bernard Steurer: „Elektromobilität ist gekommen um zu bleiben.“ Figl

„Elektroautos sind wirklich bei der Masse angekommen. Die Verkaufszahlen sind gut, auch im Nutzfahrzeugbereich“, sagt Bernard Steurer, Geschäftsführer der drei Figl-Standorte Neulengbach, Purkersdorf und Tulln. Er selbst fährt seit drei Jahren mit einem E-Auto und kennt die Vor- und Nachteile. „Der Fahrkomfort ist unübertroffen, man hat keinen Lärm, kein Vibrieren“, schwärmt der Geschäftsführer, der aber einräumt, dass die Reichweite natürlich ein Nachteil ist.

Dass der Trend in Richtung E-Mobilität geht, sei zu erwarten gewesen, weil es auch Unterstützung aus der Politik gibt, so Steurer. Aber nicht nur Unternehmer, für die die Anschaffung von Elektroautos finanziell interessant ist, steigen um, sondern auch Privatpersonen.

Statistik Austria: Illustration: petovarga/shutterstock.com, Grafik: Hammerl

Im Bezirk St. Pölten wurden im September 181 Fahrzeuge neu zugelassen. Von den 39 E-Fahrzeugen wurden 15 im privaten Bereich zugelassen.

Das Thema Elektromobilität polarisiert nach wie vor. „Viele denken nur an die Batterien, aber E-Mobilität ist nicht nur die Batterie. Ein E-Motor macht Sinn“, davon ist Bernard Steurer felsenfest überzeugt. Die Effizienz sei wesentlich höher, außerdem seien neue Technologien in den Startlöchern. Die E-Mobilität wird bleiben, ist man in der Branche überzeugt.

Während sich der E-Auto-Bereich gut entwickelt ist der Gebrauchtwagensektor derzeit ein Sorgenkind für die Autohändler. Da wird das Angebot knapp. „Das hat mit Covid begonnen. Hersteller hatten Probleme mit der Produktion. Kunden, die schnell ein Auto gebraucht haben, zum Beispiel nach einem Unfall, haben Gebrauchtwagen gekauft. Jetzt gibt es relativ wenige Fahrzeuge am Gebrauchtwagenmarkt.

Lieferprobleme bei Neuwägen

Die Lieferzeit bei Neuwägen ist nach wie vor extrem lang. Die Rede ist von sechs Monaten und mehr. Ein Grund ist der Mangel an Halbleitern.

Wer vor hat, sich einen Neuwagen zuzulegen, zum Beispiel weil das Leasing ausläuft, sollte auf jeden Fall früh genug bestellen.