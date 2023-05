Pfadis Eichgraben suchen Unterstützung

Die Pfadfindergruppe Eichgraben-Maria Anzbach haben sich im neuen Pfadfinderheim in der Bergstraße in Eichgraben gut eingelebt. Der Garten wurde schön gestaltet und die Wölflinge haben bereits Gemüse gepflanzt. Ein kleiner Teil vom Garten wurde abgezwackt, darauf hat die Gemeinde einen Parkplatz errichtet, damit der Verkehrsfluss in der Bergstraße nicht behindert wird. Kürzlich wurde der Schutzpatron St. Georg mit einem Wölflingswettkampf, einer Grillerei und einem großen Lagerfeuer gefeiert. Die sechs- bis zehnjährigen Wölflinge absolvierten einen Stationenlauf mit verschiedenen Aufgaben, wie schätzen und messen, einen Parcours meistern, Erste Hilfe, ein winziges Floß bauen mit anschließendem Funktionstest, sowie weitere Aufgaben, mit denen sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten.

Die Pfadis (11-16 Jahre) hatten in den jeweiligen Patrullen ihre Aufgaben wie Pfadicraft (=Pioniertechniken), aber auch einen Quiz, sowie Kochen am offenen Feuer usw. Mit dem Wölflingsversprechen und der Verleihung des Halstuches erfolgte schließlich die feierliche Aufnahme der Kinder in die weltweite Gemeinschaft der Pfadfinder.

Mitte Mai fand das Frühlingslager am Lagerplatz der Tullner Pfadfinder statt. Auch hier gab es spannende Wettkämpfe und jede Menge Spaß. Die Abende verbrachten die Pfadis am Lagerfeuer mit dem gemeinsamen Singen und Geschichten erzählen. „Das alles wäre ohne ehrenamtliche Helfer nicht möglich“, sagt dazu Robert Bruckböck. Und weiter: „Wir suchen für unsere Wölflingsgruppe eine ehrenamtliche Betreuungsperson, die uns zwei bis drei Stunden pro Woche bei der Heimabendgestaltung hilft.“ Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht nötig, man muss nur gerne mit Kindern arbeiten wollen. Die Ausbildung erfolgt durch „Learning by Doing“ wie der Gründer der Pfadfinder -Sir Robert BadenPowell- dies schon vor 100 Jahren benannte. Kontakt: Alexander Wunsch, 0681/81930189.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.