Dank an eifrige Blutspender aus Neulengbach

Blutbank und Universitätsklinikum St. Pölten hatten ihre treuen „Helfer und Helferinnen“, die bereits 50 Mal und öfters Blut gespendet hatten, zu ihren „runden Jubiläen“ eingeladen, um ihnen eine Ehrung zuteil werden zu lassen.

Unter den Geehrten waren auch Josef Hell aus St. Christophen, der für 150 Mal Blutspenden geehrt wurde, und Rosemarie Huber-Marsam aus Unterdambach, die 90 Mal Blut gespendet hat.

Landesrat Ludwig Schleritzko richtete die Dankesworte an die vielen Eingeladenen: „Wir haben heuer bereits 9.126 Liter Blut benötigt“, sagte er und er zählte auch auf, bei welchen Operationen oder Erkrankungen speziell viele Blutkonserven benötigt werden: „Für Eingriffe in der Chirurgie, in der Neuro- und Herzchirurgie sowie in der Abteilung Onkologie wird das meiste des kostbaren Lebenssaftes, das Sie spenden, gebraucht.“

Die Dankbarkeit sei groß, so Schleritzko, denn „Blut ist Lebensretter und überlebensnotwendig.“

Ganz besonders wichtig sei es, weitere junge Blutspender zu motivieren, ihren kostbaren Lebenssaft zu spenden, hieß es seitens der Blutbank. Neben einem Buffet aus der Küche des Universitätsklinikums gab es für alle mit „runden“ Jubiläen Geschenke und Gutscheine.