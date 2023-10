Feuerwehr Totzenbach ist „Team des Jahres“

Auf Einladung der Marktgemeinde Kirchstetten fand der traditionelle Herbstempfang im Schloss Totzenbach statt. Bürgermeister Josef Friedl präsentierte die umfangreichen Tätigkeiten und Ereignisse im Jahr 2023. Weiters führte er einige Ehrungen und Danksagungen durch.

Die Bausachverständige Elisabeth Baumann und der ehemalige Chef der Straßenmeisterei Neulengbach Karl Heinrich erhielten als Dank für die hervorragende Zusammenarbeit die Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde Kirchstetten. Karl Heinrich ist als Leiter der Straßenmeisterei voriges Jahr in Pension gegangen. Elisabeth Baumann, die seit 2004 als Bausachverständige in der Marktgemeinde Kirchstetten tätig war, trat heuer im Frühjahr ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Für die Durchführung der Ferienspielangebote im heurigen Sommer gab es ebenfalls Auszeichnungen: Nicole Schrattmüller, Matthias Frühauf, Werner Jäger , Hermann Kohl, Kerstin Hackl und Christian Dienstl freuten sich über lobenden Worte von Bürgermeister Josef Friedl. Foto: Kurt Horvath

Anschließend bedankte sich Bürgermeister Josef Friedl bei Werner Jäger (Bogenschützen), Hermann Kohl (Imker), Kerstin Hackl (FF Totzenbach), Christian Dienstl (FF Kirchstetten-Markt), Matthias Frühauf (Kinderfreunde) und Nicole Schrattmüller (Bücherei) für die Durchführung der Ferienspiele für die Kinder der Gemeinde.

Team des Jahres: Wanderpokal für FF Totzenbach

Als Höhepunkt wurde der Wanderpokal der Gemeinde an die Feuerwehr Totzenbach als Team des Jahres 2023 verliehen. Daten und Fakten rund um den Neubau des Feuerwehrhauses in Totzenbach seien beeindruckend, so Bürgermeister Josef Friedl. Was ihn aber besonders beeindruckt habe, seien die Eigenleistungen der Feuerwehr: „Immerhin ein Drittel der Gesamtkosten wurden in kameradschaftlicher Zusammenwirkung vieler Mitglieder in einer Art und Weise erbracht, die mich regelmäßig zum Staunen brachte. Fast jeden Tag und zu jeder Uhrzeit wurde da organisiert, gewerkt und unheimlich viel Freizeit investiert. Auch viele Angehörige waren mit der Essensversorgung involviert“, zollte der Bürgermeister allen Beteiligten Respekt. Der Wanderpokal ging vom Team des Pflegezentrums Clementinum, das im Vorjahr zum Team des Jahres gekürt wurde, jetzt also an die Feuerwehr Totzenbach.

Die Trachtenmusik Kirchstetten umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Zum Abschluss gab es im Festsaal des Schlosses noch ein Buffet vom Gasthaus Gnasmüller.