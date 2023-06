Erwin Bros geht als Musikschullehrer in Neulengbach in Pension

„Ich werde die Kinder vermissen“, stellt Erwin Bros fest. Mit 69 Jahren geht der Musikschullehrer jetzt endgültig in Pension. Einen Tag in der Woche hat er noch an der Musikschule Neulengbach unterrichtet. „Mit Kindern zu arbeiten ist wirklich erfüllend“, zieht Erwin Bros zufrieden Bilanz. Auch wenn früher das Unterrichten freier gewesen sei. „Jetzt gibt es mehr Vorgaben, mehr Bürokratie. Aber das Schöne überwiegt.“

Der Ruprechtshofener Erwin Broswimmer hat in Wien studiert und war seit 1978 Lehrer an der Musikschule Neulengbach - also von der ersten Stunde an. Er unterrichtete E-Gitarre und Gitarre. Voll des Lobs für den Pädagogen ist Musikschulleiter Erich Ott: „Er war motiviert bis zum letzten Tag. Die Kinder mögen ihn sehr. Er konnte sich auf die kleinen Kinder gut einstellen. Und mit den großen Kindern hat er schöne Projekte gemacht“, hält Ott fest. Bei den Konzerten der Musikschule hat sich Erwin Bros auch immer um die Technik gekümmert. Stadtgemeinde Neulengbach und Musikschule dankten ihm im Rahmen des Abschlusskonzertes für seinen jahrelangen Einsatz.

Erwin Browimmer hat auch viel als Komponist, Textautor, Studiomusiker und Studiosänger gearbeitet. Er hat Lieder für verschiedene Interpreten und Bands produziert und arrangiert. Hits wie „Nur mit dir“ oder „Der Sommer is nimma weit“ waren wochenlang in den Ö3-Charts zu hören. Der Austropop-Musiker spielte bei vielen Konzerten in Clubs, aber auch bei Festivals, zum Beispiel auch auf der Donauinsel. Für sein Lied „Viel zu schnell unterwegs“ erhielt der Musiker den Österreichischen Staatspreis für Verkehrssicherheit.

Musik wird der pensionierte Musikschullehrer auf jeden Fall weiterhin machen: „Ich werde noch ein paar Lieder rausbringen“, sagt er gegenüber der NÖN. Schon länger arbeitet er an einer deutschsprachigen Version des Songs „Leaving on a Jet Plane“.