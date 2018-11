„Ich räume mich selber auch weg. Keiner kann mich richten, kein Richter, kein Gesetz, aber du bist dann vom Erdboden auch weg!“ Das erklärte ein 27-Jähriger aus Eichgraben seiner Ehefrau. Wegen gefährlicher Drohung sitzt der Mann nun vorm Richter und bereut zutiefst.

„Jetzt ist die Scheidung durch, ich ersuche um diversionelles Vorgehen.“ Verteidiger

Im Streit mit seiner Frau äußerte der Angeklagte Furchteinflößendes, drohte auch, seine Schwiegereltern umzubringen. Im Prozess am Landesgericht erklärt er: „Es war eine schwierige Zeit damals. In Angst und Schrecken versetzen wollte ich sie nicht. Weil sie Garstiges zu mir gesagt hat, wollte ich auch etwas Garstiges sagen.“ Dass sich das Opfer gefürchtet hat, glaubt der Richter. Nicht zuletzt, weil der 27-Jährige Waffen – sie wurden ihm mittlerweile abgenommen – besaß. „Zwei Selbstladebüchsen, zwei Glock-Pistolen und eine Schrotflinte. Wenn Sie so etwas sagen und Waffen zuhause haben, ist es da nicht verständlich, dass man Angst hat?“, will der Richter vom Angeklagten wissen. „Das ist mir vollkommen klar“, antwortet dieser.

„Ich wollte nur Garstiges sagen“

Um Milde bittet der Verteidiger des bislang Unbescholtenen. Bei der Drohung habe es sich nur um eine Unmutsäußerung gehandelt, meint der Rechtsanwalt. „Jetzt ist die Scheidung durch, ich ersuche um diversionelles Vorgehen.“ Dem kommt der Richter nach. Der Eichgrabener muss 2.400 Euro Geldbuße berappen, dann kann das Verfahren gegen ihn eingestellt werden.