„Ich dachte nicht, dass ich so einen hohen Alkoholgehalt habe, es tut mir so schrecklich leid“, zeigt ein Wiener (38) vor Gericht Reue. Durch ihn kam Mitte April eine Eichgrabenerin (16) mit ihrem Moped zu Sturz und verletzte sich. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr bei der Tankstelle Matzinger dürfte der Mann sie übersehen haben (die NÖN berichtete). Knochenbrüche, Prellungen und sonstige, Verletzungen und ein beschädigtes Moped waren die Folgen.

"Es tut mir schrecklich leid"

Noch heute habe sie in unregelmäßigen Abständen Schmerzen, gab das Unfallopfer an. Mit 1,7 Promille saß der Mann hinterm Steuer, mit seinem siebenjährigen Sohn auf der Rückbank, als es zu dem Unfall kam. „Das war wohl eine Mischung aus dem Restalkohol, den zwei Bieren die ich getrunken habe und dass ich nichts gegessen habe“, sucht er vor Gericht nach einer Erklärung.

Richter Slawomir Wiaderek verhängt über den bislang Unbescholtenen eine fünfmonatige Bewährungsstrafe bedingt auf drei Jahre, eine Geldstrafe über 720 Euro sowie die Zahlung von Schadensersatz an das Opfer und deren Vater über 2.200 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.