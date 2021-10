„Alpen im Fieber“: Klimajäger schrieb Buch

„Haben sich die Klimaextreme verschärft?“ Der Klimajäger Andreas Jäger war in den letzten Monaten unterwegs in ganz Österreich und sprach mit vielen Persönlichkeiten und Wetterkennern über das Wetter, das Klima und über Naturkatastrophen. Nach den verheerenden Waldbränden von Kanada bis Russland und schwersten Überschwemmungen und Murenabgängen in China, Deutschland und Salzburg haben es auch die letzten Zweifler begriffen: Der Klimawandel steht nicht vor der Tür, er sitzt bereits im Wohnzimmer. Das Schlimmste ist aber - und das ist die zentrale Botschaft des vergangenen Sommers - was wir heuer erlebt haben, war erst der Anfang, sagt der Klimaexperte Andreas Jäger.

Wohin steuern wir in den nächsten hundert Jahren? Wie gefährlich ist der laufende Klimawandel in den Alpen? Können wir ihn stoppen? Sachlich und unaufgeregt sollen Lösungen an die Hand gegeben werden: Was können wir tun, um unsere Zukunft aktiv mitzugestalten, um auf den richtigen Weg zu kommen?

Andreas Jäger liefert Antworten und Fakten rund um Geschichte und Trend des alpinen Klimas und gibt Anregungen, wie wir mit einem für die Natur geschärften Bewusstsein die Erwärmung bremsen.

Die gute Botschaft dabei? „Seit den 1990ern befinden wir uns in einer Hochwasserphase mit häufigen Hochwässern im Alpenraum. Wir denken an die Hochwasserkatastrophen 2002 an Kamp, Donau und Elbe oder das alle Rekorde brechende Hochwasser 2013 an Inn und Donau in der Dreiflüssestadt Passau. Feuchter war es in der Vergangenheit nur zu Zeiten der Französischen Revolution 1789“, so Jäger. Auf der anderen Seite war der Sommer 2003 so trocken wie der berüchtigte Sommer 1865, als sogar der Neusiedlersee austrocknete. Der Klimajäger ist sich sicher, dass das mit dem Klimawandel nicht besser werden wird. Am Mittwoch präsentierte er in der Alten Gärtnerei sein neues Buch „Alpen im Fieber“.

Die gute Nachricht: Es ist noch nicht zu spät! Es gibt einige gute Ansätze, die helfen könnten, das Ruder noch herumzureißen. Moderiert wurde die Präsentation vom Wissenschaftsjournalisten Franz Zeller.