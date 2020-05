„Und das auch noch: Minus sechs Grad heute Morgen im Wienerwald, und meine Marillenblüten sind im Eimer – schaut gar nicht gut aus!“ Das ist einer der kurzen Wetterberichte, die der bekannte Wettermoderator und Wissenschaftsjournalist Andreas Jäger auf seinem Instagram-Profil täglich zum Besten gibt, wenn er seinen täglichen Spaziergang in und rund um Eichgraben unternimmt. Der gebürtige Vorarlberger hat Eichgraben zufällig entdeckt und lebt nun schon sieben Jahre mit seiner Familie in der Wienerwaldgemeinde.

„Wenn man selber vom Land kommt, ist die Großstadt spannend, aber es hat mich aufs Land gezogen“, weiß Andreas Jäger seinen Wohnsitz zu schätzen – besonders jetzt in der Corona-Krise. Praktisch ist er jetzt arbeitslos, da Fernsehgeschichten und Events gerade stillgelegt sind. „Ich war einer der Ersten, der keine Arbeit gehabt hat und werde einer der letzten sein, der wieder arbeiten kann“, fasst er die Lage zusammen. Früher war die Meteorologie seine Welt, nun hat er die Wissenschaft entdeckt. „Seit einigen Jahren mache ich wissenschaftliche Geschichten, insbesondere bei ORF III. Das gefällt mir total, da lebe ich meinen Traum“, schwärmt der ehemalige Ö3-Wettermoderator.

Im Moment beschäftigt er sich mit Podcasts, wie etwa „Der Klima-Jäger“. Das Klima ist sein Lieblingsthema schlechthin. „Das falsche Verhalten, das wir haben, macht das Klima kaputt und macht aber auch die Ökologie kaputt. Alles was du gegen den Klimawandel machst, hilft der Ökologie und hilft dir selber auch“, ist er überzeugt. Ihm ist bewusst, dass Covid-19 negativ für die Wirtschaft ist und dass man alles dafür tun muss, um diese wieder zu beleben. Aber er sieht die Krise auch als Chance. „Die größte Chance von Corona ist, dass die Leute drauf kommen, dass die Zukunft in der Regionalität liegt. Ich habe nichts gegen die Globalisierung, aber wir sollten nicht davon abhängig sein“, so Jäger. Er findet es viel gescheiter, den Tisch im Waldviertel zu kaufen, als in einem großen Möbelhaus.

„Der Tisch ist zwar viel billiger, ist aber siebenmal um die Welt gefahren und hat dementsprechend einen riesigen CO2-Rucksack dabei. Und das hast du beim Handwerker ums Eck nicht“, sagt der Klimaforscher. Er glaubt daran, dass dieses Learning sehr stark kommt. Ebenso, wie Homeoffice. „Jetzt werden viele drauf kommen, wenn jeder einen Tag in der Woche nicht im Büro ist, braucht man ein Fünftel weniger Bürofläche. Für mache Berufe geht es nicht, aber es geht für viele. Und es tut allen gut“, führt er aus.

Andreas Jäger findet es gut, dass das Leben jetzt total umgekrempelt ist. Er ist auch überzeugt, dass die Businessflüge halbiert werden. Für den Klima-Jäger ist jeder Flug unter 1.000 Kilometer „eigentlich ein Schas“, wie er es salopp sagt. Er ist sich sicher, dass man mit einer guten Gesetzgebung, sehr viel machen kann. „Man könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man könnte jetzt denen, die was Gscheites machen, mehr geben und den anderen weniger.“

Auch die Besteuerung von Kerosin ist für ihn ein Thema. Denn „der Flugverkehr ist ein Problem.“ Jetzt könnte man seiner Meinung nach sagen „Ihr wollt die Hilfsgelder haben, also müsst ihr auch die Besteuerung akzeptieren“. Die Intelligenz und die Steuerung – das wäre seiner Ansicht nach die große Chance von Corona. „Da müssen wir jetzt Druck machen. Das ist das, was mich im Moment bewegt“, brennt er für den Klimaschutz. Die Klimaproblematik bewegt ihn schon seit über 20 Jahren, darüber hält er auch Vorträge. Auch wenn alle betonen, dass die Wirtschaft jetzt wichtiger sei, werde man drauf kommen, dass das Klima und die ganzen ökologischen Katastrophen zusammen hängen.

Im Wienerwald hat er jedenfalls seinen Lieblingsplatz gefunden. „Ich finde es schön hier. Ich liebe den Wienerwald und arbeite jetzt auch beim Biosphärenpark mit“, erzählt er.