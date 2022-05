Bauarbeiten für neue Eichgrabner Billa-Filiale sind schon im Gange

Werbung

Die Arbeiten am Billa-Markt in Eichgraben sind in vollem Gange.

Wie berichtet wird eine neue Filiale errichtet. „Derzeit finden umfangreiche Erdarbeiten inklusive Hangsicherung statt“, informiert Thomas Gimesi, Senior Communications Manager in der Rewe Group.

Rewe zuversichtlich, dass Termin im Oktober hält

Auf die Anfrage der NÖN, ob sich die derzeit herrschenden Probleme in der Baubranche auch bei diesem Projekt bemerkbar machen heißt es seitens des Unternehmens: „Von den Schwierigkeiten, die sich in der gesamten Baubranche aufgrund von temporären Baustoff-Engpässen ergeben, sind wir leider auch betroffen. Im Vergleich zu den Vorjahren nehmen derzeit auch weniger Unternehmen an Ausschreibungen teil, was sich ebenfalls auf die Projektplanung und –budgetierung auswirkt.“ Bei Rewe ist man aber zuversichtlich, wie geplant im Oktober den neuen Markt eröffnen zu können.

„Der Projektsart für den Bau des neuen Billamarktes war zwar etwas holprig, doch wir sind froh, dass es jetzt geklappt hat“, sagt Bürgermeister Georg Ockermüller, der immer wieder von Leuten darauf angesprochen wird, wann der Markt endlich eröffnet wird. „Man sieht jedenfalls, dass der Bedarf für einen neuen Supermarkt vorhanden ist, da bei der bestehenden Billa-Filiale die Möglichkeiten für die Änderung von Strukturen sehr begrenzt sind“, so Georg Ockermüller gegenüber der NÖN.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.