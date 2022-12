Billa wurde eröffnet

Am 15. Dezember eröffnete die neue Billa-Filiale an der östliche Ortseinfahrt von Eichgraben. Der moderne Supermarkt hat ein breites Sortiment und hat auch in Sachen Nachhaltigkeit einiges zu bieten. Im Rahmen der Eröffnung, wo neben den Projekt- und Markverantwortlichen auch Vertreter der Gemeinde Eichgraben anwesend waren, spendete Pfarrer Wilhelm Schuh seinen Segen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Eröffnung lud die Filialleiterin Traude Kaiser zu Sekt und Brötchen. Der alte Billa bei der westlichen Ortseinfahrt wird ebenfalls noch einige Monate weiter betrieben. Im Laufe des nächsten Jahres wird Rewe entscheiden, wie es mit diesem Markt weiter geht.

