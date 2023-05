Buntes Programm beim Brückenfestival

Vollbild Mehr aus Neulengbach Altlengbacher Flor... Feuerwehr: Fünf neue Mitglieder in den Aktivstand überstellt Geschäft in Asperh... Nahversorger: Es gibt einen Favoriten Mit Kulinarik Endlich wieder Flohmarkt in Neustift-Innermanzing Mehr Top-Stories Debatte über Pool-... Gleichzeitiges Pool-Befüllen kann Wasser-Engpässe verursachen Frewilligen-Preis ... „Großartige Leistungen“ im Ehrenamt wurden ausgezeichnet Stockerau, Horn Mitten auf A22: Alko-Lenker schlief am Beschleunigungs-Streifen FB Beim brückenfestival.wienerwald: Andreas Jäger und Florian Danner. Johannes Hiemetsberger und Thomas Kreuzberger. Thomas Kreuzberger spielte am Klavier. Florian Danner moderierte die Eröffnung. Johannes Hiemetsberger begrüßte die Besucher. 3 x 7 Begegnungen mit dem "JETZT": Christian Wind, Christine Fötsch, Saskia Bladt und Florian Danner (v.l.). Kampfsport: Eva Pakosta und ihre Schützlinge. Eva Pakosta und Florian Danner Eine spannende Sicht auf das "Jetzt": Der Palliativmediziner Herbert Watzke im Gespräch mit Florian Danner. Das Lunovi-Quartett begeistterte. Die Bigband der Musikuniversität gab ein Konzert. Ursi Leutgöb bedankte sich beim Publikum, Im Gespräch: Johannes Hiemetsberger und Bürgermeister Georg Ockermüller (v.l.). Viele Besucher kamen zum 12 Stundenkonzert in die Galerie. Ursi Leutgöb und Hanni Krieger (v.l.). Das jüngste Streichquartett des Wienerwaldes. Johannes Hiemetsberger Die Bigband der mdw Wien Otto Katzenschlager erzählte von früher. Workshop: Thomas Leutgöb, Heinz Siegmeth, Liesi Alberer und Brigitte Ammer-Weis (v.l.). 1 /39 Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Foto: Andrea Stoiser Anzeige Eichgraben Buntes Programm beim Brückenfestival . Das Thema „JETZT“ stand im Mittelpunkt des brücken.festivals

Zu einem Rendezvous mit der Gegenwart lud die zeitgenossenschaft wienerwald die Besucher des brücken.festivals vergangenes Wochenende in Eichgraben. Bereits in den Wochen vor dem Festival gab es rund um das Thema „JETZT“ Projekte an Schulen, wo Schüler „Briefe an die Gegenwart“ schrieben, Plakate zum Thema Klimawandel gestalteten und sich mit Nachhaltigkeit oder sich mit der Frage „Was mache ich JETZT, damit es der Umwelt MORGEN besser geht?“ beschäftigten.

In der Volksschule Eichgraben gab es nach dem Motto JETZT fragen & antworten wunderbare Begegnungen der Schüler mit Otto Katzenschlager und Traude Gessner mit einem regen Austausch über das Leben, wie es früher war und über die Herausforderungen, die ältere Menschen heute zu bewältigen haben.

Das brücken.festival ist ein neuer Spiel-Raum für Begegnung, Dialog und Diskurs in der Region Wienerwald, die in den letzten Jahrzehnten Heimat vieler Kunst- und Kulturschaffender geworden ist.

Bei der Eröffnung am Freitag, die von Florian Danner moderiert wurde, kam es zu 3 x 7 Begegnungen mit der Gegenwart. Musikalisch begeisterten das Lunovi-Quartett, Thomas Kreuzberger, die Bigband der MDW, das 12-Stunden-Konzert in der Galerie mit einer Tanzkompanie, einem Jazztrio, dem jüngste Streichquartett des Wienerwaldes, ein Werk für vier elektrische Zahnbürsten und Zauberflötenklänge um Mitternacht. Am Sonntagmorgen wurde zum Vogelstimmenkonzert geladen. Ursi Leutgöb und Johannes Hiemetsberger haben mit einem engagierten Team ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Am Samstag gab es zahlreiche Workshops, wie „jetzt sehen“, „jetzt fühlen“, „jetzt gehen“, jetzt fragen und antworten“, „jetzt entspannen“ oder „jetzt schreiben“.

Die zeitgenossenschaft wienerwald ist der Trägerverein des brücken.festivals, der sich als offene Vereinigung von Menschen versteht, die sich punktuell mit ihrem Wirken, ihrer Profession, ihren Gedanken und / oder einem finanziellen Beitrag einbringen und so die Umsetzung des brücken.festivals ermöglichen.

