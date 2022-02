Corona-Test vor jeder Probe: Musiker gehen auf Nnummer sicher

Die Musiker vom Musikverein Eichgraben–Maria Anzbach haben in den vergangenen zwei Jahren nie ganz aufgehört, zu proben.

„Bereits am 19. März 2020 haben wir die ersten Versuche unternommen, über Video in Verbindung zu treten und dies und jenes uns gegenseitig vorzuspielen. Ein Abklatsch zu einer richtigen Probe, aber mehr als nichts“, berichtet Obmann Peter Siglreithmaier.

Sowie die jeweilige Verordnungslage es erlaubte, wurde immer wieder in Präsenz in unterschiedlich großen Gruppen geprobt.

„Weil es unabdingbar ist, für etwas zu proben, haben wir auch schon den Entschluss gefasst, am 13. Mai ein Konzert zu spielen, komme, was da wolle. Wir sind zuversichtlich.“

Derzeit gilt die 2G-Regel, die Musikvereinsmitglieder haben aus eigenem Antrieb beschlossen, dass alle getestet zu einer Probe kommen. „Und weil es unabdingbar ist, für etwas zu proben, haben wir auch schon den Entschluss gefasst, am 13. Mai ein Konzert zu spielen, komme, was da wolle. Wir sind zuversichtlich“, so der Obmann.

Knapp vor dem letzten Lockdown konnte in der Pfarrkirche Eichgraben ein Konzert veranstaltet werden. Dir Kirche war voll mit Zuhörern.

„Wir haben das so gedeutet, dass gerade in Zeiten, wo das Angebot an kulturellen Veranstaltungen knapp ist, die Nachfrage steigt, und so konnten wir an diesem Abend wahrlich beseelt nach Hause gehen“, schildert Peter Siglreithmaier.

Doch auch er verhehlt nicht, dass es nicht leicht ist, alle Mitglieder so zu motivieren, dass sie regelmäßig im Probenlokal vorbeischauen. Da bedürfe es dann schon des Einsatzes des Vereinsvorstandes und speziell des Obmanns und seiner Stellvertreterin, durch persönliche Ansprache, Aufmunterung und auch möglichst offene Information die Reihen wieder zu schließen.

Großer und zuverlässiger Kern an Musikern

Ab und zu gehe ein Mitglied „verloren“, weil sich einfach die Interessen verlagert haben. Aber im Großen und Ganzen hat der Musikverein Eichgraben–Maria Anzbach einen recht großen und zuverlässigen Kern an Musikern, freut sich der Obmann: „Sodass unser Bestehen und damit die Musik, die uns so am Herzen liegt, gesichert sind.“

Die Musiker blicken zuversichtlich in dieses Jahr, mit Floriani-Feier, Maibaumfeier, Erstkommunion, Fronleichnam, Maiandacht und hoffentlich vielen weiteren schönen Festen. „Was wären denn diese Anlässe ohne eine schöne und passende Blasmusik? Wir geben ihnen, zur Freude unserer Mitmenschen, einen festlichen Rahmen. Darauf dürfen wir zu Recht stolz sein.“

