Normalerweise vertragen sich Alkohol und Rettungswesen nicht sehr gut. Im Falle einer Benefizaktion des Eichgrabener Lädchens passt es aber. Markus Führer - er ist der Bruder von Claudia Führer, die das Lädchen leitet - kreiert in seiner Brauerei in Gablitz gemeinsam mit Collabs Brewery (Hausbrauerei des Lokals Hawidere in Wien) das „Deix-Bier“.

Für das „Deix-Bier“-Flaschen-Etikett stellte die Copyright-Inhaberin Marietta Deix eine Karikatur von Manfred Deix unentgeltlich zur Verfügung. Sie begründet das damit, dass Manfred Deix sehr sozial eingestellt war und auch den Samariterbund immer wieder unterstützt hat. Im Rahmen der Veranstaltung „Tatü tata et cetera – Hawidere, Samariterbund!“ wurde das „Deix-Bier“ präsentiert und gehen 2 Euro pro Flasche an den Samariterbund Österreich.

Das Bier, das in einer „Limited Edition“ hergestellt wird, kann man auch im Eichgrabener Lädchen erwerben. Claudia Führer hat sich dazu entschlossen, auf ihre Handelsspanne gänzlich zu verzichten und diesen Betrag direkt zu spenden. „Unsere Rettungsstelle kann jeden Cent gebrauchen“, ist Führer überzeugt. Das Team der Rettungsstelle unter der Leitung von Susanne Minarik-Gruber bedankte sich persönlich bei Claudia Führer.