Drachen- und Kürbisfest am Burweghof war gut besucht .

Rund 500 Besucher stürmten vergangenen Samstag bei idealem Wetter das zur Tradition gewordene Drachen- und Kürbisfest am Burweghof. Das Fest war eine gemeinschaftliche Veranstaltung der Liste Gemeinsam und der Volkspartei Eichgraben. Während viele bunte Drachen in der Luft schwebten, vergnügten sich die Kinder auf der Riesenrutsche, am Bungee-Jumping-Trampolin, beim Kinderschminken oder Kürbissschnitzen. Für das leibliche Wohl der Besucher war bestens gesorgt.