Dass eine Alarmanlage ihren Sinn hat, bewies kürzlich ein Fall in Eichgraben: Einbrecher versuchten in der Vorwoche in ein Einfamilienhaus in der Marienstraße einzubrechen. Durch ein Fenster wollten sie in das Haus einsteigen. Es blieb aber beim Versuch, da die Alarmanlage losging und der oder die Täter das Weite suchten.

So ganz konnten sie aber ihre Finger wohl nicht von dem Haus lassen. Sie kamen erneut – nur zu einer anderen Tageszeit. Wieder versuchten sie, durch ein Fenster in das Haus zu gelangen. Dabei haben sie aber wohl nicht gerechnet, dass auch diesmal wieder die Alarmanlage aktiv war. Erneut ergriffen sie die Flucht. Es entstand Sachschaden. Weitere Ermittlungen laufen.