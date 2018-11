„In den vergangenen zwei Wochen hat sich rund um das ElektroMobil Eichgraben viel getan“, jubelt Vereins-Obmann Johannes Maschl. Im Oktober war das Projekt gleich drei Mal im Fernsehen präsent. „Grund war die Diskussion über Elektroauto-Privilegien. Da wurden unser Fahrtendienst und unser Carsharing-Projekt genauer analysiert“, berichtet er. Die mediale Präsenz hat einige österreichische Gemeinden auf das Eichgrabener Modell aufmerksam gemacht. Im November gibt es daher eine Informationsveranstaltung zum Projekt für Fahrtendienst-Initiativen.

Weiters war der Verein in der Thermenregion NÖ zu einem Vortrag eingeladen. Thema der Klimabündnisveranstaltung war Mobilität am Land. „Nach einer kurzen Information über ElektroMobil Eichgraben hat sich eine zweistündige Diskussion ergeben, die eine rasche Umsetzung eines ElektroMobil-Projektes in der Region Bad Erlach vermuten lässt“, freut sich Maschl.

ElektroMobil Eichgraben als Vorzeigeprojekt

Anfang November fand in Asperhofen ein Seniorennachmittag im Gasthaus Fenzl statt. Johannes Maschl war als Gastreferent eingeladen, um das Projekt ElektroMobil Eichgraben vorzustellen. Bürgermeisterin Katharina Wolk und Vizebürgermeister Harald Lechner verkündeten nach dem Vortrag, dass 2019 ein ElektroMobil-Projekt in Asperhofen gegründet wird. „Mehr als 20 Personen haben sich schon als Vereinsmitglieder vormerken lassen. Ich werde bei Notwendigkeit gerne unterstützen“, verspricht Maschl.

Johannes Maschl: „Unser Carsharing-Projekt und Fahrtendienst wurden analysiert.“ | privat

Ebenso wurde ein überregionales ElektroMobil-Verbindungskonzept getestet. Der USV Eichgraben hatte ein Auswärtsspiel in Hafnerbach. Die Vorstandsmitglieder von ElektroMobil Eichgraben wurden mit dem „sauberen“ Fahrzeug zum Bahnhof transportiert. Danach stand eine Zugfahrt nach Prinzersdorf an. Dort wurden die Spieler dann vom Fahrtendienst Hubsi aus Hafnerbach zum Sportplatz gebracht. „Gründungsmitglied Franz Schaberger hat uns vor Ort begrüßt und mit uns die Auswärtsniederlage mitangesehen. Wenigstens wurden wir danach wieder nach Hause transportiert. Diese Reise sollte aufzeigen, dass mittlerweile Tür-zu- Tür-Transporte mit dem ElektroMobil-System auch in Landgemeinden möglich ist“, berichtet der stolze Obmann.

Sicher zum Adventmarkt und wieder heim

Am 30. November und 1. Dezember ermöglichen Taxi Eichgraben und ElektroMobil Eichgraben wieder einen kostenlosen Transport für alle Eichgrabnern zum und vom Weihnachtsmarkt zwischen 15 und 24 Uhr. Das soll die Parkplatznot während der Veranstaltung verringern und eine entspannte An- und Abreise sicherstellen. Das Taxi wird neben dem Gemeindezentrum in der Kirchenstraße parken und die ElektroMobile gegenüber vom Gemeindezentrum. Die kostenlosen Fahrten können unter 02773/42800 vorangemeldet werden. „Wer Zeit und Lust hat, unseren Verein zu unterstützen, meldet sich unter 0676/81032672 oder elektromobileichgraben@hotmail.com. Wir freuen uns über neue Mitglieder, die unser soziales Mobilitätsprojekt zukünftig unterstützen“, wirbt Johannes Maschl für das ElektroMobil.