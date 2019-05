20 Jahre Fuhrwerkerhaus, 20 Jahre Bellarina Dance Performance, 20 Jahre Partyservice „Der flotte Pinguin“ und 20 Jahre Partnerschaft Eichgraben im Wienerwald und Eichgraben bei Zittau – diese vier Jubiläen wurden am 26. Mai im Fuhrwerkerhaus gefeiert.

Vor etwa 150 Jahren wurde das Hochmeisterhaus - besser bekannt als Fuhrwerkerhaus - in Eichgraben gebaut. Vor 20 Jahren wurde dann nach mühevoller Renovierung das Wienerwaldmuseum im Fuhrwerkerhaus eröffnet. Unter der Leitung von Adi Plank wurde mit finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde, das Land Niederösterreich und der Bevölkerung und unter Mithilfe zahlreicher ehrenamtlicher Helfer wurde das alte Fuhrwerkerhaus in ein modernes Museum und Veranstaltungszentrum verwandelt.

Das neue Wienerwaldmuseum im „Fuhrwerkerhaus“ wurde nach modernen Grundsätzen neu gestaltet und am 23. Oktober 1999 feierlich eröffnet. Im selben Jahr machte man sich in Eichgraben bei Zittau auf die Suche nach gleichnamigen Gemeinden und wurde im Wienerwald fündig. Nach einem anfänglichen Briefkontakt entstand eine Partnerschaft und langjährige Freundschaft, an der die Gemeinden und Vereine teilhaben.

Ebenso wurden im Jahr 1999 das Partyservice „Der flotte Pinguin“ und die Tanzgruppe „Bellarina“ ins Leben gerufen. Beide sind mit dem Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein fest verbunden. Nach einer Festmesse im Fuhrwerkerhaus wurden die Jubiläen mit vielen Ehrengästen und einem großen Festakt gefeiert. Die Partnergemeinde Eichgraben/Zittau stellte sich mit Glückwünschen und Ehrungen ein. Die „Bellarinas“ sorgten für ein flottes musikalisches Programm und „Der flotte Pinguin“ lud zum Sektempfang und Spanferkel.

Auch eine Abordnung des Musikvereins Eichgraben – Maria Anzbach überbrachte eine musikalische Grußbotschaft.