Feuerwehr lud zum Ferienspiel .

Abenteuer pur wurde beim Ferienspiel der Feuerwehr Eichgraben geboten. Egal, ob mit der Wasserspritze am Bach, mit dem Kran am Dach, um ein Stofftier zu bergen, oder bei der Bergung eines verunglückten Fahrzeuges – die Kinder waren mit Feuereifer dabei. Auch die Kreativität und Geschicklichkeit waren gefordert. Kommandant Gerhard Svatek und sein Team konnten viele große und vor allem kleine Besucher begrüßen. Am Ende gab es Preise und viele strahlende Gesichter.