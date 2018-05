„Ich hab‘ noch nie gesagt, dass ich Niederösterreicher bin, das wär nach erst drei Jahren in Eichgraben auch ein bisserl vermessen. Aber wenn meine Frau und ich von „daheim“ reden, meinen wir mittlerweile schon auch Eichgraben“, sagt der gebürtige Oberösterreicher Florian Danner über seine Wahlheimat.

Der beliebte Fernsehmoderator, der seit zehn Jahren im Café Puls-Frühstücksfernsehen mit Bianca Schwarzjirg für gute Laune und Schwung sorgt, genießt mit seiner Gattin Christina und den beiden Söhnen das Landleben im Wienerwald. „Meine Frau und ich sind beide in unterschiedlichen, aber gleich großen 2.000-Einwohner-Orten in Oberösterreich aufgewachsen“, so Danner. Als er berufsbedingt nach Wien gegangen ist, hat er schnell gewusst, dass er da wieder weg muss. Fernsehen wird aber in Österreich fast ausschließlich in Wien gemacht.

Der Wald in Gehweite, Nachbarn zum Tratschen

Daher war für die junge Familie der Schritt in Richtung Wienerwald die logische Konsequenz. „Ich mag’s einfach, wenn der Wald in Gehweite ist, wenn man sich auf der Straße grüßt, egal ob man sich kennt oder nicht. Und wenn man die Nachbarn kennt, dass man im Winter beim Schneeräumen und im Sommer beim Rasenmähen über die Hecke drüber ein bisserl tratschen kann. Und wir sind in Eichgraben auch schnell draufgekommen, dass es viele gebürtige Oberösterreicher gibt - da haben wir schnell viele Bekanntschaften gemacht“, zeigt sich der Moderator begeistert.

„Ich mag’s, wenn der Wald in Gehweite ist, wenn man sich auf der Straße grüßt.“ Florian Danner, Fernsehmoderator

Neben dem Frühstücksfernsehen ist der Klavierfreak begeisterter Läufer, Politikliebhaber und Familyblogger auch als Österreich-Korrespondent für CNN tätig gewesen. Und für PULS4 ist er immer wieder in anderen Ländern auf der Welt unterwegs. „Ich war bei den letzten vier Präsidentschaftswahlen in den USA, mit der US-Army im Afghanistan-Einsatz oder bei der letzten Papstwahl in Rom, und bei der Hochzeit von Prinz William und Herzogin Kate in London“, berichtet er Besonders interessiert ihn die Außenpolitik: „Ich hab‘ Internationale Beziehungen studiert. In Eichgraben interessiert es mich aber auch, was bei einer Gemeinderatssitzung rauskommt.“

Seine Tätigkeit beim Frühstücksfernsehen lässt sich gut mit dem Familienleben in Einklang bringen. „Ich hab‘ den großen Vorteil, dass ich um 2.30 Uhr aufstehe, um 3.30 Uhr zu arbeiten anfange und damit deutlich früher wieder daheim bin als die meisten anderen. Die Mischung bei Café Puls findet er besonders großartig. „An einem Tag ist der Kanzler zu Gast, am nächsten der Ski-Gesamtweltcupsieger, dann machen wir eine Sondersendung, weil in der Nacht etwas passiert ist und am Tag drauf ist ein Hollywoodstar oder Musikstar da. Das gibt es nicht so oft“, ist er überzeugt.

Die Familie Danner ist auch immer wieder – oft beruflich – in Amerika. „Wir lieben dieses Land – mit all seinen Fehlern. Wir haben dort viele Bekannte und Freunde in den USA. Wir planen schon den nächsten Amerika-Aufenthalt, aber diesmal nicht über viele Monate, sondern in Urlaubslänge“, freut sich der Moderator.

Danner wiehert im Film „Ferdinand“

Florian Danners Stimme ist auch beim Animationsfilm „Ferdinand“ zu hören, was seinen beiden Söhne besonders gefällt. „Am Anfang wollten sie immer, dass ich daheim auch so wiehere wie Josef, das Pferd, das ich im Film synchronisiere“, erzählt er. Mittlerweile gibt’s die DVD und sie können sich den wiehernden Papa im Fernsehen anhören.

Die Zukunftspläne von Danner sind noch offen. „Vor zehn Jahren hätt‘ ich mich sicher nicht da gesehen, wo ich heute bin - drum macht die ganze Lebensplanung nur bedingt Sinn. Womöglich mach‘ ich in den nächsten zehn Jahren einen Lottosieg und verbringe meine Zeit dann gärtnernd rund um unser Haus - und nehm‘ dabei alle heiligen Zeiten einmal eine kleine, feine Gartensendung auf. Wer weiß. . .“, zeigt sich Florian Danner ganz entspannt.