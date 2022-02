Gabriele Zagler-Pech: Ein Herz für Hunde

Ihr Herz an Hunde hat Gabriele Zagler-Pech schon in ihrer Kindheit verloren. Schon als 14-Jährige besuchte sie regelmäßig das damalige Wiener Tierschutzhaus am Khleslplatz. Nach einem prägenden Erlebnis mit einem Irish Setter Rüden aus der Nachbarschaft, der durch ihre Ausdauer vom Ausreißer zum besten Freund und Familienmitglied wurde, wusste sie, dass sie mit 18 Jahren ausziehen und sich einen Hund zulegen würde. So geschah es auch. Bald stellte die Eichgrabenerin fest, dass sie ein „gutes Händchen“ für Hunde hat und so durfte sie auch recht bald ihren ersten Kurs in der Hundeschule leiten.

„Seit dem Jahr 1987 begleiten mich also nun Hunde durch mein Leben. Einige konnten leider aus familiären Umständen nicht für ihr ganzes Leben bei mir bleiben. Aber sie blieben dennoch im Familien- und Freundeskreis“, erzählt Gabriele Zagler-Pech, die seit 1988 Hundetrainerin ist. Bei jedem Hund lernte sie andere Dinge dazu, die sie zu der Trainerin werden ließen, die sie heute ist. „Ich habe alle Trainingsmethoden miterlebt, die es so seit Ende der 80er-Jahre bis heute gibt. Es hat sich zum Glück viel verändert, aber nicht alles von früher war schlecht und nicht alles von heute ist gut.“ Es mache die Mischung aus, die Kunst, den goldenen Mittelweg zu finden“, ist Gabriele Zagler-Pech überzeugt.

„Seit dem Jahr 1987 begleiten mich also nun Hunde durch mein Leben"

Sie weiß: Nicht alles ist für jeden Hund der richtige Weg, und nicht jeder Weg ist für jeden Hund geeignet. „Heute sollten wir wieder mehr versuchen auf unser Bauchgefühl zu vertrauen und manchmal auch den Hund so zu nehmen wie er ist, ein ganz spezielles, eigenes Individuum mit Schwächen und Stärken, aber ganz viel Liebe zu seinem Besitzer“, sagt die Hundetrainerin.

Ein ganz besonderes Anliegen sind ihr Hunde aus dem Tierschutz, die ihre eigene Geschichte haben und besonderer Betreuung bedürfen. Sie bietet Welpen-Frühförderung, Junghundetraining, Alltagstraining für Hundehalter, Unterordnung nach internationaler Prüfungsordnung und für Breitensport, Sozial Walks, Gruppentraining Hundebegegnung, Longiertraining, Apportiertraining.

Verschiedene Trainings

Für ängstliche oder schwierige Hunde macht sie auch Hausbesuche. Immer an ihrer Seite ist ihr vierbeiniger Co-Trainer Silas. Ihr Motto lautet: „Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund!“

https://hundetraining-zagler.jimdosite.com/

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden