Die Marktgemeinde Eichgraben beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit mit der Errichtung eines Motorikparks. „Mit dem guten Rechnungsabschluss haben wir nun auch die notwendigen Finanzmittel dafür“, freut sich Bürgermeister Martin Michalitsch. Der öffentlich zugängliche Fitnesspark im Freien soll beim Freibad entstehen.

Eichgrabener Gemeindepolitiker besuchten den Fitnesspark in Neulengbach, wo ihnen Bewegungstrainer David Herzog die Geräte zeigte und wertvolle Tipps für den Planungsprozess gab. „Jetzt wurde in der Geschäftsgruppe von Georg Ockermüller grünes Licht für dieses Projekt gegeben. Plan ist, vor der Eröffnung der Badsaison im Mai fertig zu sein“, so Michalitsch.