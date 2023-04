Nach der coronabedingten Zwangspause soll in Eichgraben das Programm der „Gesunden Gemeinde Eichgraben“ wieder fortgesetzt werden. Vergangene Woche lud die Gemeinde daher zu einer Kick Off Veranstaltung ins Gemeindezentrum. Lisa Völker von „Tut gut“ präsentierte das Förderprogramm. Es gibt viele Ideen, die nun sortiert und in einer weiteren Veranstaltung präzisiert werden. In der zweiten Jahreshälfte ist ein Gesundheitstag geplant.

