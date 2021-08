Karl Berger wurde am vergangenen Mittwoch unter großer Anteilnahme am Eichgrabener Friedhof zu Grabe getragen. Mit ihm verliert Eichgraben einen äußerst engagierten Menschen, der enorm viel für die Allgemeinheit und die Gesellschaft geleistet hat.

Der gelernte Tischler war über 30 Jahre lang als Landesbediensteter bei der Autobahnmeisterei in Alland beschäftigt. Nachdem seine Gattin in frühen Jahren verstarb, zog er seine beiden Kinder alleine groß. Nebenbei engagierte er sich in der Pfarre und beim Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein. Als Teil des Dreiergespanns mit Adi Plank und Werner Leopoldseder arbeitete er unermüdlich am Um- und Aufbau des Wienerwaldmuseums und half auch bei der Übersiedlung des ehemaligen Heimatmuseums in die neuen Räumlichkeiten. Er kümmerte sich um die Errichtung und Reparatur der Steher des Höhenwanderweges und arbeitete regelmäßig beim Lebendigen Handwerk mit.

Einige Jahre war Karl Berger auch Mitglied des FVV-Vorstandes. In der Pfarre half er bei der Renovierung des Kirchendaches, des Kirchenturms, der Kleinen Kirche und half regelmäßig bei den Vorbereitungen zum Adventmarkt. Auch die zahlreichen Marterl und Wegkreuze wurden regelmäßig von ihm renoviert.

Am 28. Juli ist der Eichgrabener nach langem schweren Leiden im 80. Lebensjahr. Bis zuletzt war er auch treuer Leser der NÖN. Die Zeitung ließ er sich bis zum Schluss von seiner Tochter vorlesen.