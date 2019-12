Der Verein „Alte Gärtnerei“ lud am vierten Adventsonntag zum Last Minute-Geschenke-Punsch in die „Alte Gärtnerei“ im Zentrum von Eichgraben. Viele, denen noch das eine oder andere Geschenk fehlte kamen vorbei und genossen den Abend bei Bio-Birnenpunsch und Eintopf oder beim Plaudern, Staunen und Shoppen. Kunst, Kultur Kulinarik und geselliges Beisammensein dominierten den vorweihnachtlichen Abend in der „Alten Gärtnerei“.